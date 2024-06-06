Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı - Son Dakika
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Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı

Afyonkarahisar Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde açıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmalardan sonra sergi, birçok yetkili ve katılımcının katılımıyla açıldı.

06.06.2024 11:00
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Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Sandıklı Kent Park Düğün Salonunda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sandıklı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Gönülseven açılışta yaptığı konuşmada, bilginin her geçen gün yeni bir değer ve anlam kazandığını ifade etti. Gönülseven,

"Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüze bağlı halk eğitimi merkezlerimizde toplumun ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen kurslar 73 farklı alanda 3 bin 812 farklı kurs programı olarak çok büyük bir çeşitlilikle karşımıza çıkmaktadır. Kişisel gelişim alanlarından el sanatlarına, yabancı dillerden geleneksel sanatlarımıza kadar tüm alanlarda hayat boyu öğreniyoruz. Öğrenirken aynı zamanda milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı destekliyor, hızlandırıyor, bizi biz yapan tüm değerleri, kültürümüzü yaşıyor ve yaşatıyoruz. Halk Eğitim merkezimizde 2023-2024 eğitim öğretim yılında mayıs sonu itibarıyla 19 farklı alanda 215 kurs açılmış olup, bu kurslara toplam 5 bin 728 kursiyer katılmıştır" dedi.

Konuşmaların ardından sergi Kaymakam Önder Çengel, Belediye Başkanı Adnan Öztaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Öğüt, İlçe Jandarma Komutanı Mevlüt Özdemir, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Gönülseven, kurum müdürleri, daire amirleri, öğretmenler ve kursiyerlerin katılımıyla açıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı - Son Dakika

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