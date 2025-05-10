Haydar Aliyev 102. Doğum Gününde Anıldı

Azerbaycan halkı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in babası ve merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i 102. doğum gününde mezarı başında andı.

Azerbaycan'ın merhum cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 102. yılında başkent Bakü'de bulunan Fahri Hiyaban'daki mezarı başında tören düzenlendi. Azerbaycan halkı, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ve büyükelçilik personelleri ile diplomatlar, asker ve polisler Haydar Aliyev'i mezarı başında andı. Ziyaretçiler, Haydar Aliyev'in mezarına çiçek bırakıp dua etti.

"Bir millet iki devlet anlayışının bu kadar yüksek sesle dillendiricisi sayın Haydar Aliyev olmuştur"

Büyükelçi Akgün, Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Akgün, Haydar Aliyev'i doğumunun 102'nci yılında kabri başında andıklarını belirterek, "Doğrusu onun vizyonu bugün özellikle Türkiye ve Azerbaycan arasındaki son yıllarda zirveye ulaşan o ikili ilişkilerin en önemli vizyonunu ve liderliğini yapan kişidir. Bir millet iki devlet anlayışının bu kadar yüksek sesle dillendiricisi sayın Haydar Aliyev olmuştur. Kendi erken dönemde doksanlı yıllarda Azerbaycan'ın zor dönemlerinde kendi ülkesine liderlik yaptığı gibi Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda Türkiye'deki yönetici siyasilerle, liderlerimizle çok yakın temasları olmuş ve ortak bir perspektifin, ortak bir geleceğin ülküsünün oluşturulmasında inanılmaz bir siyasi etkiye yol açmıştır" ifadelerini kullandı. Akgün, "Bugün de gerek 2. Karabağ Savaşı'nda gözlendiği gibi gerekse 6 Şubat depreminde gözlendiği gibi bizim kurucu liderimiz Atatürk'ün dediği o 'Azerbaycan bizim kardeşimizdir, kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir' anlayışının esasen 20. yüzyıldan 21. yüzyıla sarkan o büyük vizyon taşıyıcısı Haydar Aliyev olmuştur. Biz de büyükelçilik olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcileri olarak doğrusu kendisini her zaman sonsuza kadar sevgi ve saygıyla anacağımızı bir kez daha sizin vasıtanızda ekletmek isterim. Allah rahmet eylesin diyoruz" dedi.

Haydar Aliyev, Türkiye ile ilişkilere her zaman önem verdi

Azerbaycan'ın zorlu geçiş sürecinde Azerbaycan halkına başarıyla liderlik eden Haydar Aliyev, Türkiye ile ilişkilere her zaman önem verdi. Aliyev, asrın anlaşması olarak ifade edilen Hazar petrolünün üretim aşamasında Türkiye'nin yer alması için tüm baskılara göğüs gerdi. Bakü-Tiflis- Ceyhan petrol boru hattıyla Azerbaycan ve Türkiye'nin dünya enerji arzında önemi arttı. Azerbaycan, Haydar Aliyev yıllarında Ermenistan'la Dağlık Karabağ savaşını sona erdiren ateşkes ile "asrın anlaşması" olarak da adlandırılan uluslararası petrol şirketleri ile anlaşmalar imzaladı.

1993-2003 yılları arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı oldu

10 Mayıs 1923'te Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde doğan Haydar Aliyev, 3 Ekim 1993'te yapılan seçimleri kazanarak cumhurbaşkanı oldu. 11 Ekim 1998'te yapılan seçimlerde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Haydar Aliyev, 2003'te vefat edene kadar Cumhurbaşkanlığı görevini 10 yıl boyunca yürüttü. Haydar Aliyev 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetti ve Bakü'deki Fahri Hiyaban'da defnedildi. - BAKÜ