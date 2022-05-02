Hayırsever iş insanı 250 ihtiyaç sahibi çocuğa bayram sevinci - Son Dakika
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Hayırsever iş insanı 250 ihtiyaç sahibi çocuğa bayram sevinci

02.05.2022 18:28

Hayırsever iş insanı 250 ihtiyaç sahibi çocuğa bayram sevinci Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Bir et firmasının sahiplerinden Özlem Yalçın 250 çocuğu tepeden tırnağa giydirmesiyle bir kez daha yüreklerde taht kurdu.

Hayırsever iş insanı 250 ihtiyaç sahibi çocuğa bayram sevinci

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Bir et firmasının sahiplerinden Özlem Yalçın 250 çocuğu tepeden tırnağa giydirmesiyle bir kez daha yüreklerde taht kurdu.

Ayvalık'ta hayırseverliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Özlem Yalçın'ın yoksul ailelerin evlerine bizzat giderek bayramlık kıyafetleri kendi elleriyle dağıtması yürekleri ısıttı.

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda yaklaşık 3 ton et, okulların açılmasıyla birlikte 500 çocuğa eğitim setleri ve sık sık ihtiyaç sahibi insanların en dara zamanlarında yardımına koşmasıyla tanınan hayırsever iş kadını Özlem Yalçın bu kez de Ramazan Bayramı'nda 250 çocuğu ve ailelerini sevindirdi.

Muhabirimizin sorularını yanıtlayan Yalçın, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bu tür katkılar sağlamanın kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, elinden geldiğince bu tür yardımları yapacağını kaydetti.

Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı da, Özlem Yalçın'ın kendilerine destek veren en önemli bağışçılardan biri olduğunu ve son derece alçakgönüllü olduğunu belirterek, Yalçın gibi pırıl pırıl yürekli yardımseverlerin artmasını diledi.

Hayırsever iş insanı 250 ihtiyaç sahibi çocuğa bayram sevinci
Hayırsever iş insanı 250 ihtiyaç sahibi çocuğa bayram sevinci
Hayırsever iş insanı 250 ihtiyaç sahibi çocuğa bayram sevinci
Hayırsever iş insanı 250 ihtiyaç sahibi çocuğa bayram sevinci
Hayırsever iş insanı 250 ihtiyaç sahibi çocuğa bayram sevinci
Hayırsever iş insanı 250 ihtiyaç sahibi çocuğa bayram sevinci
Hayırsever iş insanı 250 ihtiyaç sahibi çocuğa bayram sevinci

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hayırsever iş insanı 250 ihtiyaç sahibi çocuğa bayram sevinci - Son Dakika


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