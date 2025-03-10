Hayvancılıkta Kış Zorlukları - Son Dakika
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Yerel

Hayvancılıkta Kış Zorlukları

Ardanuç'ta küçükbaş hayvancılık yapan Önder Acar, kötü koşullardan şikayetçi. 400 hayvanı var, yarısı telef oldu.

10.03.2025 13:49
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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Ardanuç ilçesinde küçükbaş hayvancılık yapan Önder Acar, geçmişte defalarca yetkili yerlere başvurdukları halde kendilerine ahır yapılmadığını belirterek "Bin 700 rakımda hayvancılık yapıyorum. Ahırımın üstü sac, yanları ise tahta ve brandadan. Kışın soğuklarda 30 tane kuzum donarak öldü Yaklaşık 20 kuzu da başka sebeplerle telef oldu. Bu ilkel şartlarda hayvancılık nasıl yapacağız?" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bin 700 rakımda bulunan Geçitli Köyü'nde küçükbaş hayvancılık yapan Önder Acar, kötü yaşam koşulları ve hayvancılık için gerekli altyapı eksiklikleri nedeniyle kışın soğukta hayvanlarını barındırmakta zorluk yaşıyor.

Önder Acar, yaşadıkları zorlukları şöyle ifade etti:

"Ben, Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli Köyü'nde küçükbaş hayvancılık yapıyorum. Ancak hayvancılık yapabilmek için gerekli şartlarımız çok iyi değil. Çatılarımız sac, yanları tahta ve branda. Soğuklarda kuzularımız donuyor; bugün yine iki kuzumuz öldü. Diğer kuzularımızın durumu da belirsiz. Ayrıca, koyunlar kuzularını bırakıp gidiyorlar. Bazı kuzuları kapalı alanlara aldım ancak soğukta koyun kuzularını emdirmiyor. Ahırlarımızın durumu da oldukça kötü. Yüksek nem nedeniyle içerisi ıslak ve çamur oluyor. Soğuklar nedeniyle hayvancılık yapmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ahırlarımızın yapımıyla ilgili başvurularımıza rağmen, hiçbir yardım almadık. Hayvanları olmayanlara ahır yapıldı, ancak bize herhangi bir destek verilmedi. Bizim başka bir işimiz de yok ve geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz.

"Şu anda 400 hayvanım var ve kuzuların yarısı telef oldu"

Dışarıda hayvanlarımıza yem vermek zorundayız, çünkü yeni bir ahır yapma şansımız yok. Orman İşletme Müdürlüğü odun için izin vermiyor. Ahırdaki hayvanlar karın içine gömülmüş durumda. Bir başka ahırımız da var, ancak o da eskiden yapılmış ve hiçbir şekilde iyileştirilmemiş. Ahşaptan yapılan ahırın üstü sac, her taraftan soğuk alıyor. Burada rakım bin 700 metre ve bu şartlarda hayvancılık yapmak oldukça zor. Kışın havalar çok soğuktu ve hayvancılık yaptığımız alanın durumu iyi olmadığı için 30 kuzum donarak öldü. Yaklaşık 20 kuzu başka sebeplerle telef oldu. Diğer kuzuların çoğu hasta. Hayvanları olmayanlara barınak ve ahır yapılırken, bizim başvurularımıza rağmen hiçbir yardım almadık. Dört kez başvurduk, ancak bizi sürekli reddettiler. Köyümüzde yalnızca iki kişi başvurdu, ancak yine de bizleri elediler. Şu anda 400 hayvanım var ve kuzuların yarısı telef oldu.

"Kredilerimiz ve borçlarımız var bu durumda nasıl bir çözüm bulacağımızı bilemiyoruz"

'Kendi ahırını yap' diyorlar ancak bunu yapmak mümkün değil. Arazi hisseli ve geçici bir yapı yapmamız gerektiği için, bu koşullarda bin 700 rakımda hayvan barındırmak neredeyse imkansız. Geçenlerde bir video çekip CİMER'e yazmayı düşündüm, ancak sonrasında kimi kime şikayet edeceğim diye şikayetimden vazgeçtim. Bizi arayan veya soran kimse yok. Biz de veterinerimize gidip ilaç alıyoruz. Bugüne kadar ilaç için yaklaşık 200 bin TL harcadık. Soğuklarda hayvanlarımız öldü, güneş çıkınca nemden yerler çamur oluyor ve hayvanlarımızın altı ve üstü ıslak. İçerdeki kuzulardan da artık verim alamıyoruz. Şu anda sadece ilaçla hayvanlarımızı yaşatmaya çalışıyoruz, ancak ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Sonuçta ölüp gidecekler ve zararımız cebimizden çıkacak. Kredilerimiz ve borçlarımız var, bu durumda nasıl bir çözüm bulacağımızı bilemiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hayvancılıkta Kış Zorlukları - Son Dakika

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