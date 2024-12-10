Helikopter Kazasında Şehit Olan Astsubay Çavuş Nergiz Erzurum 'Da Son Yolculuğuna Uğurlandı

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(ERZURUM) - Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in naaşı, Erzurum'a getirildi. Şehidin cenazesi doğdu Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Köyü'nde törenle toprağa verildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerden Astsubay Çavuş Taha Nergiz (23), Erzurum'da toprağa verildi. Süleyman Demirel Havalimanı'ndaki tören sonrası askeri uçakla Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen şehit Nergiz'in Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak katafalka konuldu ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit Nergiz'in öz geçmişi okundu.

Nergiz'in cenazesi Hava Meydan Komutanlığı'ndaki törenin ardından konvoy eşliğinde doğum yeri olan Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Köyü'ne götürüldü. Bekar ve 3 kardeşi olduğu öğrenilen şehit Nergiz, kılınan cenaze namazının ardından Güzelyurt Mahallesi Kabristanlığına defnedildi. Şehidin tabutuna sarılı Bayrağı Vali Mustafa Çiftçi, babası Ahmet Nergiz'e verdi.

Şehit için Erzurum'da düzenlenen karşılama törenine, annesi Zübeyde ve babası Ahmet Nergiz ile yakınları, Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, il protokolü, siyasi partilerin temsilcileri ve askeri erkan katıldı.