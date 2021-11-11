Her yerde 'Ata'ya saygı - Son Dakika

Her yerde 'Ata'ya saygı

Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 83. yıldönümünde saat 09.05'te her yerde anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 83. yıldönümünde saat 09.05'te her yerde anıldı. 10 Kasım 1938'de hayatını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da anıldı. Sirenlerin çaldığı dakikada herkes yaptığı işi bırakıp saygı duruşunda bulundu. Siren çaldığında bazı vatandaşlar yolda, bazı vatandaşlar binaların terasında Ata'ya saygı duruşunda bulundu. - ADANA

Son Dakika

ABD, Türkiye'nin muhtemel operasyonuyla ilgili PKK'ya teminat mı verdi? Pentagon'dan yalanlama geldi

Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler

Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey

EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı

Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü

Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz

Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis

Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü