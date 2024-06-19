Herkes bayram tatilinde onlar görevinin başında

Yerel

Rize'de Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar bayramın tadını çıkarırken insan yaşamın sekteye uğramaması için faaliyet veren polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gibi meslek grupları çalışmalarına bir an bile ara vermeden devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından herkes tatilini yapmak üzerine köylerine akın etti. Öte yandan bayram tatillerini de insanların yaşamlarının sekteye uğramaması için kendini görevine adamış olan sağlık personeli, itfaiyeciler, jandarma ve polis ekipleri bayram tatili boyunca da görevlerini sürdürdü. Bayramın gizli kahramanları sayesinde bir çok olumsuzluk büyümeden önlendi.

"Ailemizle olmadığımız kadar ekip arkadaşlarımızla birlikteyiz"

Bayramların artık kendilerine zor gelmediğini ekip arkadaşlarını ailelerinden daha çok gördüklerini ifade eden İtfaiye Çavuşu İbrahim Ağırbaş, "Öncelikle tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Bayramda çalışmaktayız. 7-24 esasına göre çalışıyoruz. Allah kimsenin başına kaza bela vermesin. Herhangi bir olay olduğu zaman müdahale etmeye çalışacağız. İşimiz zor. Devletimiz her türlü imkanı bize sağlıyor. Bize devletimizin verdiği bütün imkanları en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bir olay aldığımız zaman 45 saniye içerisinde istasyonu terk etmek zorundayız. Bizim burada her gün çalışmalarımız var. Eğitimlerimiz var. Bize artık zor gelmiyor. Biz bir ekip olduk. Ailemizle olmadığımız kadar ekip arkadaşlarımızla birlikteyiz. Allah'a şükür itfaiyeciyiz. Bir daha dünyaya gelsek itfaiyeciliği seçeriz" ifadelerini kullandı.

"Bayramlarda özellikle çalışıyoruz"

Bayramlarda özellikle kesim olaylarının acil servislere başvurduğunu ifade eden Acil Tıp uzmanı İsmail Ataş, "Acil servisimizde özellikle ilk günlerde gördüğümüz vakalar daha çok kesi vakaları oluyor. Özellikle kurban kesilmesinde vatandaşlarımızda kesilmeler olabilmekte. Bizim burada geniş bir acilimiz var. Biz 2 acil tıp uzmanı ve 5 acil asistanı olarak biz buralarda tedavi yaptık. Acil servisimizde müdahalelere devam ediyoruz. Biz acil tıp uzmanlar bu şekilde. Bayramlarda özellikle çalışıyoruz. Özellikle diğer branşların kapalı olması bizim yükümüzü daha çok arttırıyor. Bayramdan sonra daha rahat oluyoruz" şeklinde konuştu. - RİZE