Atatürk Üniversitesi öncülüğünde yürütülen "Erzurum'un Temel İhtiyaç/Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Projesi Destek Programı" kapsamında Hınıs ilçesinde geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştirildi.

Hınıs Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Hınıs Kaymakamı Fatih Gülnar, Belediye Başkan Vekili, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, kamu kurum yöneticileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu ve kooperatif temsilcileri ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı katıldı.

"Bilim toplum içindir" anlayışıyla hayata geçirilen çalıştayda; ilçenin tarım ve hayvancılık, turizm, sağlık, ticaret ile kültürel, sosyal ve dini yaşam alanlarındaki mevcut durumu, temel sorunları ve ihtiyaçları kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda Hınıs'ın potansiyelinin değerlendirilmesi, tespit edilen sorunlara bilimsel temelli çözüm önerileri geliştirilmesi ve üniversitenin ilgili akademik birimleriyle iş birliği içerisinde uygulanabilir projelerin başlatılması kararlaştırıldı.

"Gerçek başarı somut projelerle ölçülecek"

Çalıştaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Hınıs Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Fatih Kançınar, ilçenin geleceği adına anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Çalıştayı yalnızca sorunların dile getirildiği bir toplantı olarak değil, bilimsel bilgi ile yerel deneyimin buluştuğu çözüm odaklı bir iş birliğinin başlangıcı olarak gördüklerini ifade eden Kançınar, şunları kaydetti: "Üniversitelerin temel sorumluluğunun yalnızca bilgi üretmek değil, bu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürmek olduğuna inanıyoruz. Hınıs Meslek Yüksekokulu olarak ilçemizin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesine, sorunlarına bilimsel ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmesine katkı sunmayı önemsiyoruz. Bu çalıştayın gerçek başarısı, bugün ortaya konulan fikirlerin önümüzdeki bir yıl içerisinde somut projelere ve toplumsal faydaya dönüşmesiyle ölçülecektir. Başta Sayın Rektörümüz olmak üzere, ilçemizin geleceğine katkı sunmak amacıyla bir araya gelen tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum."