Hızlı tren Kütahya'dan da geçecek - Son Dakika
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Yerel

Hızlı tren Kütahya'dan da geçecek

Kütahya Değerlendirme ve İstişare Toplantısında ulaşım, tarım, turizm ve sanayi gibi kritik sektörlerde yapılan çalışmalar değerlendirildi

06.08.2024 19:23
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Hızlı tren Kütahya'dan da geçecek

Kütahya Değerlendirme ve İstişare Toplantısında ulaşım, tarım, turizm ve sanayi gibi kritik sektörlerde yapılan çalışmalar değerlendirildi

KÜTAHYA - Kütahya Valisi Musa Işık başkanlığında yapılan İstişare ve Değerlendirme Toplantısında, Eskişehir- Antalya hızlı tren projesinin tamamlandığı, bu kapsamda planlanan hattın Kütahya-Alayunt istasyonu yakınından geçmesinin kentin turizm sektörüne büyük katkı sağlanmasının beklendiği ifade edildi.

Toplantıda ulaşım, tarım, turizm ve sanayi gibi kritik sektörlerde yapılan çalışmaların ilerleme durumu değerlendirildi. Zafer Kalkınma Ajansında düzenlenen toplantıya milletvekilleri, belediye başkanları, rektörler, ticaret ve sanayi odası üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, iş insanları ve organize sanayi bölgesi müdürleri katıldı.

Kütahya'da tarım, ulaşım, turizm ve sanayi sektörlerindeki problemlerin tespitinin istişare ile belirlendiğinin altını çizen Vali Musa Işın, "Bu manada 4 tane toplantı yapıldı ve bu 4 toplantının sonunda tarım, sanayi, ulaşım ve turizm sektörü ile ilgili tespitlerimiz oldu. Netice itibarıyla bu problemlerin çözümü noktasında hangi aşamadayız, kim ne yaptı, hangi kurum üzerine düşen vazifeleri yerine getirdi bunları ele alacağız" dedi.

Hızlı tren projesi

Eskişehir-Antalya hızlı tren projesinin tamamlandığı bildirilen toplantıda, proje kapsamında Kütahya - Alayunt İstasyonu yakınından geçmesi planlanan hat ile İstanbul, Ankara ve Antalya arasında doğrudan demiryolu bağlantısı sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla turizm sektörüne büyük katkı sağlanması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Kütahya, Ulaşım, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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