Hükümlülerin rehabilitasyonu için orman faaliyetlerinde çalışma protokolü imzalandı

Yerel

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında hükümlülerin rehabilitasyonu amacıyla orman faaliyetlerinde çalıştırılmasına dair imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Silifke Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ile Silifke Orman İşletme Müdürlüğü arasında alt protokol imzalandı.

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında hükümlülerin rehabilitasyonu amacıyla orman faaliyetlerinde çalıştırılmasına dair imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Silifke Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ile Silifke Orman İşletme Müdürlüğü arasında alt protokole imza atıldı. Protokol imza töreninde konuşan Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında ağaçlandırma, ormanların bakımı, fidan üretimi, orman yangınları ile mücadele gibi çalışma alanlarında insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması yanında, açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin iyileştirme ve topluma kazandırılmaları amacıyla, ceza infaz kurumu görevlilerinin denetiminde çalıştırılabilmelerine ilişkin protokolün, 2021 yılında imzalandığını hatırlattı.

Bu doğrultuda Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ile hükümlülerin belirlenmesi ve eğitimleri, yapılacak işin niteliği, çalışılacak iş bölgesi, çalışma koşulları, sahada yapılacak çalışmalar ile diğer hususlara ilişkin görüşmelerin tamamlandığını ve açık ceza infaz kurumunda bulunan 11 hükümlünün Silifke Orman İşletme Müdürlüğünde görevlendirilmesine karar verildiğini söyleyen Eskiler, "Gerçekleştirilen toplantılar neticesinde hazırlanan iş birliği protokolünün imzalanması için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu vesile ile emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür eder, taraflara ve protokol kapsamında değerlendirilecek olan tüm hükümlülere hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" dedi.

Protokol imza törenine; Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler'in yanı sıra İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Cengiz Yurt ve Orman İşletme Müdürü Harun Boz katıldı. - MERSİN