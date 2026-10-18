Husilerin sözcüsü, Necran'da Suudi Apache helikopterinin düşürüldüğünü iddia etti - Son Dakika
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Husilerin sözcüsü, Necran'da Suudi Apache helikopterinin düşürüldüğünü iddia etti

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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan'a ait Apache tipi helikopteri Necran yakınlarında düşürdüklerini öne sürdü. Saree ayrıca Hacce semalarında bir Suudi insansız keşif uçağının düşürüldüğünü iddia etti; Suudi makamlarından henüz resmi açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir Apache askeri helikopterini düşürdüklerini öne sürdü.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait Apache tipi bir askeri helikopteri Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran yakınlarında düşürdüklerini öne sürdü. Söz konusu operasyonda "uygun bir silahın" kullanıldığını aktaran Saree, düşürülen helikopterin Suudi Arabistan-Yemen sınırındaki Husi mevzilerine yönelik "düşmanca eylemler" gerçekleştirdiğini vurguladı. Saree, ayrıca Yemen'in Hacce vilayeti semalarında seyreden Suudi Arabistan'a ait bir silahlı insansız keşif uçağının düşürüldüğünü iddia etti. Suudi Arabistan makamlarından söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Husiler yeni saldırılara hedef olduklarını açıklamıştı

Saree, erken saatlerde yaptığı açıklamada Suudi Arabistan savaş uçaklarının Yemen'in Husilerin kontrolündeki bölgelerine 53 hava saldırısı daha düzenlediğini ifade etmişti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını öne süren Saree, Husileri hedef alan Suudi saldırılarının sayısının 2 bin 542'ye ulaştığını belirtmişti.

Kaynak: İHA
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