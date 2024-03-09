İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da yoğun ilgiyle karşılandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da yoğun ilgiyle karşılandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ\'da yoğun ilgiyle karşılandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği şehirde yoğun ilgiyle karşılandı. İlk olarak Tekirdağ Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya, daha sonra Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Hükümet Caddesi esnafını ziyaret etti.

09.03.2024 14:12
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da yoğun ilgiyle karşılandı.

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk ziyaretini Tekirdağ Valiliğine yaptı. Daha önce Tekirdağ Valisi de olan Bakan Yerlikaya, burada yoğun bir ilgiyle karşılandı. Yerlikaya kendisini karşılamaya gelen herkesle tek tek tokalaştıktan sonra Valilik makamına geçti.

Valilik ziyaretinden sonra Bakan Yerlikaya Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Hükümet Caddesi esnafını ziyaret etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da yoğun ilgiyle karşılandı - Son Dakika

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