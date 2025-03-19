Büyükorhan'da Ramazan İftarı Coşkusu - Son Dakika
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Büyükorhan'da Ramazan İftarı Coşkusu

Büyükorhan\'da Ramazan İftarı Coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede düzenlenen iftar programlarının son durağı, Büyükorhan ilçesi oldu.

19.03.2025 11:56  Güncelleme: 12:00
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede düzenlenen iftar programlarının son durağı, Büyükorhan ilçesi oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayının manevi iklimini kentin tüm ilçeleriyle buluşturan iftar programını bu kez Büyükorhan'da gerçekleştirdi. Büyükorhan Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen iftara, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesinde düzenlenen Karagöz Gölge Oyunu gösterisi, çocuklara eğlenceli anlar yaşatırken, akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Ramazan ayının paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman olduğunu söyledi. İftar sofralarında gönülleri birleştirip, dostlukları pekiştirdiklerini ifade eden Gazioğlu, Ramazan'ın getirdiği huzur ve bereketin gönüllerde daim olmasını diledi. Bu yıl 110. yıl dönümü kutlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemine de değinen Gazioğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı.

İftarın ardından Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından konser verildi. Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, teravih namazı sonrasında ise Yenice ve Kınık Köyü Camii'nde vatandaşlara bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükorhan'da Ramazan İftarı Coşkusu - Son Dakika

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