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Iğdır'da aşıklar öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika

Iğdır'da aşıklar öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı

23.12.2021 21:13

Iğdır'da aşıklar öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı Iğdır İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yurtta kalan öğrencilere yönelik düzenlediği moral gecesinde aşıklar, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Iğdır'da aşıklar öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı

IĞDIR - Iğdır İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yurtta kalan öğrencilere yönelik düzenlediği moral gecesinde aşıklar, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Iğdır İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü KYK yurtlarında kalan öğrencilere sınav öncesi düzenlediği moral etkinliği sürüyor. 14 Kasım Mahallesi Selman-ı Farisi KYK Erkek Yurdunda düzenlenen programda öğrencilere ekmek arası köfte ve ayran dağıtıldı. Daha sonra ise Karslı aşıklar Gültekin Bulutoğlu, Mehmet Karataş ve Iğdırlı aşık Ahmet Adsız atışmaları ve türküleri ile katılımcılara muhteşem bir gece yaşattı. İnternette ve sosyal medyada tanık olduğu aşıklık geleneğini canlı olarak izlediği için mutlu olduğunu belirten İbrahim Kuşeli, "Final sınavları öncesi bizim için güzel bir moral gecesi oldu. Aşıklık geleneğini yaşatanlar kalpten söylüyorlar. Bu gecede de burada kalpten söylüyorlar. Sosyal medyada izlediğimiz, dinlediğimiz aşıkları burada dinleme imkanı bulduk. Bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederim" dedi.

Etkinlik gecesine Iğdır Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, Iğdır İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, aşıklar, yurt yönetimi ve öğrenciler katıldı.

Iğdır'da aşıklar öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı
Iğdır'da aşıklar öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı
Iğdır'da aşıklar öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı
Iğdır'da aşıklar öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı

gençlik, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Iğdır'da aşıklar öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da aşıklar öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika
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