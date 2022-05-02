Iğdır'da bayram alışverişine çıkanlara yağmur sürprizi - Son Dakika
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Iğdır'da bayram alışverişine çıkanlara yağmur sürprizi

02.05.2022 00:57
Iğdır'da bayram alışverişine çıkanlara yağmur sürprizi

Iğdır'da bayram alışverişine çıkan vatandaşlar yağmura yakalandı.

Iğdır'da bayram alışverişine çıkan vatandaşlar yağmura yakalandı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının son gününde vatandaşlar bayram alışverişi için çarşının yolunu tuttu. Alışverişini öğleden sonraya bırakanlar ise yağmur sürprizi ile karşılaştı. Saat 15.00'ten sonra etkili olan yağışa hazırlıksız yakalananlar kapalı mekanlara sığındı.

Yağış nedeniyle esnaf da dışarıdaki ürünlerini içeri almak zorunda kaldı. - IĞDIR

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Bayram, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Iğdır'da bayram alışverişine çıkanlara yağmur sürprizi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da bayram alışverişine çıkanlara yağmur sürprizi - Son Dakika
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