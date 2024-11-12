Iğdır'da Şeker Pancarı Sökümü Zorlaşıyor - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'da Şeker Pancarı Sökümü Zorlaşıyor

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Çiftçiler artan maliyetlerden şikayet ediyor, işçiler ise düşük yevmiyelerle geçinmeye çalışıyor.

12.11.2024 12:29
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Haber: Serdar Ünsal

(IĞDIR)- Iğdır'da şeker pancarı sökümü devam ediyor. Çiftçi Asker Güneş, "800 lira sürüm, iki torba gübre bin 800 lira, ekimi, çıkarması bin 200 lira dönüm başına, pancar eken üç, beş kişi var onların da son zamanları" dedi.

Iğdır'da şeker pancarı sökümü devam ediyor. Çiftçi, artan maliyetleri karşılayamadığını belirtirken, işçiler ise yevmiyelerin düşük olmasından dert yandı.

Çiftçi Asker Güneş, "800 lira sürüm, iki torba gübre bin 800 lira, ekimi, çıkarması bin 200 lira dönüm başına, çapası, mazot, söküm ücreti 800 lira. Pancar eken üç, beş kişi var onların da son zamanları. İşçilik maliyetini artık karşılayamıyoruz" dedi.

Pancar sökümü yapan işçi ise "Yevmiyeler çok düşük, geçim zor, çocuklar okuyor. Para yetmiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Şeker Pancarı Sökümü Zorlaşıyor - Son Dakika

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