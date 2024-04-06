Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan'dan Tehdit İddiası

SERDAR ÜNSAL
Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan, "2 Nisan salı günü saat 08.45 ile 10.15 arasında hala belediye başkanvekili olarak görev yürüttüğüm Belediye binasına Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Mehmet Sekman, şu an açığa aldığım bilgi işlem müdürü Tekin Severli, 2 belediye personelini de yanına alarak başkanlık makamı dahil olmak üzere belediye katlarını dolaşmışlar. Memurlarımızı tehdit ederek gözdağı vermişlerdir. Atamayı düşündükleri başkan yardımcılarına ilişkin odaların düzenlenmesine karar vermişler, böyle bir hadsizlik yapmışlar. Bu konuda gereken çalışmaları ve soruşturmayı başlattım" dedi.
Iğdır Valisi Ercan Turan, Iğdır'da yaşanan gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Turan, konuya ilişkin şunları söyledi:
"Terör örgütlerine ve suç örgütleriyle hukuku çerçevede mücadele edeceğiz. Iğdır'ın Iğdırlının huzurunu kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. 2 Nisan salı günü saat 08.45 ile 10.15 arasında hala belediye başkanvekili olarak görev yürüttüğüm Belediye binasına Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Mehmet Sekman, şu an açığa aldığım bilgi işlem müdürü Tekin Severli, 2 belediye personelini de yanına alarak başkanlık makamı dahil olmak üzere belediye katlarını dolaşmışlar. Memurlarımızı tehdit ederek gözdağı vermişlerdir. Atamayı düşündükleri başkan yardımcılarına ilişkin odaların düzenlenmesine karar vermişler, böyle bir hadsizlik yapmışlar. Ayrıca bu konuda gereken çalışmaları ve soruşturmayı başlattım. 2 Nisan günü başkanlık makamında devlet büyüklerimize karşı hakaret suçuna ilişkin beyanlarda bulunmuşlar. Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının indirilmesi istenmiştir. Ancak personel müsaade etmemiş şu an başkan vekilinin Ercan Turan olduğunu söyleyerek izin vermemiştir. Ardından bu insanlar katları dolaşıp odalara bakılmıştır. En son Bilgi işlem müdür odasında 15-20 dakika görüşme gerçekleşiyor. Burada DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk ve kızı Berivan Selçuk'un da dahil olduğu yaklaşık 20 dakikalık bir toplantı yapmışlar. Biz Iğdır ilinde hiç kimsenin racon kesmesine ve kamu görevlilerini tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Bu konuda Cumhuriyet savcılığına şikayetçi olunmuş adli süreç başlatılmış, hukuk karşısında kimin ne suçu varsa hesap vereceğine ve takipçisi olacağımızı buradan kamuoyu ile paylaşırım. Ayrıca demokratik teamüllere, hukukun genel ilkelerine aykırı bir şekilde daha seçimler sonuçlanmadan DEMParti İl Başkanı'nın oraya gidip insanları tehdit etmesi, (DBP) İl Başkanı Mehmet Sekman'ın insanları tehdit etmesi, orada odaları dizayn etmesini atanacak belediye başkanları hakkında kulisler yapmasını ve insanları sindirmesini asla tasvip etmiyorum."
Son Dakika › Yerel › Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan'dan Tehdit İddiası - Son Dakika
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