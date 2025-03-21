İHH Arama Kurtarma Ekibi\'nden Manisa\'da İftar Programı

İHH Arama Kurtarma ekibi tarafından Manisa'daki kamu kurumlarının ve arama kurtarma ekiplerinin üyelerine iftar verildi. Programa, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı ve AFAD görevlileri, İl sağlık Müdürlüğü, MEB Akub, UMKE ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Birimi katılırken STK'lardan ise Anda, Tamga, Soma Sodos, Hayrat Arama Kurtarma ve Afed Arama Kurtarma ekipleri katıldı.

İftar yemeğinde konuşma yapan İHH Arama Kurtarma Ekip Lideri Agah Kılıç, dayanışma ve fedakarlığın önemine vurgu yaparak, "Bugün burada, aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşarken, aslında çok daha büyük bir değeri de paylaşıyoruz: Dayanışmayı, fedakarlığı ve insanlığa hizmet etme bilincini. Bizler, İHH Arama Kurtarma ekibi olarak zor zamanlarda, en umutsuz anlarda el uzatmak için varız. Hepimiz biliyoruz ki afetler, kazalar ya da zorluklar beklenmedik anlarda gelir. Ama bizim için en önemli olan, bu anlarda yalnız olmadığımızı bilmek ve her şartta bir araya gelebilmektir. Bugün burada sizlerle olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Çünkü bu sofrada sadece ekmeğimizi değil, aynı zamanda iyiliğe olan inancımızı da paylaşıyoruz. Bugün burada yalnızca iftar açmıyoruz, aynı zamanda birbirimize verdiğimiz desteği, bir arada olmanın verdiği gücü de hissediyoruz. Bu vesileyle, özveriyle çalışan tüm arama kurtarma ekiplerine, gönüllülerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim hepimizi iyilik yolunda bir araya getirmeye devam etsin." dedi

İftar programı, katılımcıların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek, arama kurtarma ekiplerinin moral ve motivasyonunu artırdı. - MANİSA