İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Millet ve memleket sevdasıyla, İlkadım'a olan hizmet aşkımız hiç bitmeyecek" dedi.

Belediye hizmet binasındaki iş temposunun ardından ilk olarak İlyasköy Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan İhsan Kurnaz, vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Cadde esnafının beklentilerini ve ihtiyaçlarını takip eden Başkan İhsan Kurnaz, mahalle sakinlerinin hal ve hatırını sorup, sorunları dinleyerek talepleri not aldırdı.

Ziyaret programını Fevzi Çakmak Mahallesi ile sürdüren Başkan İhsan Kurnaz, esnafların işletmelerini ziyaret ederek, 'bol ve bereketli kazançlar' diledi. İkram edilen çaylar eşliğinde gerçekleşen sohbetlerde belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan İhsan Kurnaz, vatandaşların sorunlarını bire bir çözmeye çalıştıklarının altını çizdi.

Başkan Kurnaz, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Her fırsatta farklı mahallelerimizi ziyaret ederek, vatandaşlarımızın şikayet ve taleplerini dinlemeye özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizler de mutlu oluyoruz ve hizmetlerimizi daha büyük bir şevkle yapıyoruz. İşimizi yaparken yüreğimizi, sevgimizi ve inancımızı ortaya koyuyoruz. Çalışmalarımızı en iyi şekilde ve en ince detayına kadar yaparak, İlkadım'a değer katmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnaf ve vatandaşlar ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ettiler. - SAMSUN