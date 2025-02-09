İlkadım Belediyesi'nden Maddi Destek: 2024'te 16 Milyon TL Yardım - Son Dakika
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İlkadım Belediyesi'nden Maddi Destek: 2024'te 16 Milyon TL Yardım

İlkadım Belediyesi\'nden Maddi Destek: 2024\'te 16 Milyon TL Yardım

Samsun'un İlkadım Belediyesi, sosyoekonomik yoksunluk içinde bulunan ailelere 2024 yılında toplamda 16 milyon TL'lik nakdi yardım sağladı. Başkan İhsan Kurnaz, sosyal hizmet uygulamalarının devam edeceğini ifade etti.

09.02.2025 13:19  Güncelleme: 13:29
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Samsun'un İlkadım Belediyesi tarafından 2024 yılında maddi imkanları kısıtlı ailelere 16 milyon TL'lik nakdi yardım yapıldı. Başkan İhsan Kurnaz, "İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın her anında hep yanındayız" dedi.

İlkadım Belediyesinin ilçede yaşayan ve bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan, sosyoekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlara yönelik gıda, giyim, eğitim, medikal malzeme yardımları devam ediyor. İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, 2024 yılında 16 milyon TL'lik nakdi yardım yaptı.

Sosyal hizmet uygulamalarına önem verdiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım'daki her vatandaşımızın onurlu, huzurlu ve standardı yüksek bir hayatı hak ettiğine inanıyoruz. Bu noktada ekonomik ve sosyal yönden güçsüz olan vatandaşlarımız için sosyal yardım çalışmalarımız devam ediyor. Toplumsal eşitsizlikleri ve sorunları giderici etkin ve yaygın sosyal hizmet uygulamaları ile bütçe kaynaklarımızın, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere ulaşmasını sağlıyoruz. Sosyal hizmet uygulamaları kapsamında 2024 yılında 16 milyon TL'lik nakdi yardım yaptık. 2025 yılında da sosyal hizmetlerimiz kapsamında yer alan ekmek ve gıda yardımı, alışveriş kartı, günlük sıcak yemek, kıyafet yardımı ve eşya yardımı uygulamalarımıza devam edeceğiz. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın her anında hep yanındayız ve onların sorunlarına çözüm olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlkadım Belediyesi'nden Maddi Destek: 2024'te 16 Milyon TL Yardım - Son Dakika

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