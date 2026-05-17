Başkan Kaya Cumhuriyet Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçede sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek hem saha denetimi yaptı hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

İncirliova Cumhuriyet Mahallesi'nde devam eden belediye çalışmalarını inceleyen Başkan Kaya, yapılan hizmetlerin son durumu hakkında ekiplerden bilgi aldı. Program kapsamında BAĞ-KUR Kahvesi'ni de ziyaret eden Başkan Kaya, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Bölge sakinlerinin ilettiği konuların not alındığı ziyarette, belediye hizmetlerine ilişkin değerlendirmeler de yapıldı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, vatandaşların gösterdiği ilgi ve samimiyetten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bizlere gösterdikleri yakın ilgi ve samimiyet için tüm esnaf ve vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN