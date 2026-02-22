İncirliova Belediyesi'nden camilerde Ramazan temizliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İncirliova Belediyesi'nden camilerde Ramazan temizliği

İncirliova Belediyesi\'nden camilerde Ramazan temizliği
22.02.2026 11:52  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İncirliova Belediyesi, Ramazan ayında camilerin iç ve dış temizliklerini gerçekleştirerek, vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda yapmalarını sağlıyor. Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ayı olduğuna dikkat çekti.

İncirliova Belediyesi, Ramazan ayında ilçe genelindeki camilerde başlattığı kapsamlı temizlik çalışmaları kapsamında Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Merkez Bedirler Camii ekipler tarafından detaylı şekilde temizlendi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, vatandaşların ibadetlerini temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla camilerde temizlik çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti. Yapılan çalışmalar kapsamında cami içi genel temizlik, cam ve kapıların silinmesi, mihrap, minber ve kürsü alanlarının titizlikle temizlenmesi, abdesthane ve tuvaletlerin hijyenik hale getirilmesi işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca cami çevresinde boya-badana, çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarının da yapıldığını ifade eden Başkan Kaya, camilerin daha temiz bir görünüme kavuşturulduğunu kaydetti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Kaya, "Ramazan-ı Şerif'in İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin dua ve ibadetlerinin kabul olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aytekin Kaya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İncirliova Belediyesi'nden camilerde Ramazan temizliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
10:15
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
09:54
Okullarda yeni tehlike ’’Virüs üretme akımı’’ dalga dalga yayılıyor
Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 12:59:39. #7.11#
SON DAKİKA: İncirliova Belediyesi'nden camilerde Ramazan temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.