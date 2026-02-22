İncirliova Belediyesi\'nden camilerde Ramazan temizliği

İncirliova Belediyesi, Ramazan ayında ilçe genelindeki camilerde başlattığı kapsamlı temizlik çalışmaları kapsamında Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Merkez Bedirler Camii ekipler tarafından detaylı şekilde temizlendi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, vatandaşların ibadetlerini temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla camilerde temizlik çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti. Yapılan çalışmalar kapsamında cami içi genel temizlik, cam ve kapıların silinmesi, mihrap, minber ve kürsü alanlarının titizlikle temizlenmesi, abdesthane ve tuvaletlerin hijyenik hale getirilmesi işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca cami çevresinde boya-badana, çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarının da yapıldığını ifade eden Başkan Kaya, camilerin daha temiz bir görünüme kavuşturulduğunu kaydetti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Kaya, "Ramazan-ı Şerif'in İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin dua ve ibadetlerinin kabul olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN