İnebolu'da hükümlü ve eski hükümlüler belediyeler ve firmalarla istihdam edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnebolu'da hükümlü ve eski hükümlüler belediyeler ve firmalarla istihdam edilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnebolu\'da hükümlü ve eski hükümlüler belediyeler ve firmalarla istihdam edilecek
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnebolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde belediyeler ve firmalarla imzalanan protokolle hükümlü ve eski hükümlüler istihdam edilecek. Komisyon değerlendirmesinden geçenler yeteneklerine uygun işlere yönlendirilerek düzenli işe kavuşacak.

Ceza İnfaz Kurumundan çıkan hükümlü ve eski hükümlüler, İnebolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde belediyeler ve firmalarla imzalanan protokol çerçevesinde istihdam edilecekler.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün vizyonu doğrultusunda İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü; yerel yönetimler ve özel sektör ile anlamlı bir iş birliğine imza attı. Hükümlü ve eski hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması, meslek edinmeleri ve üretime dahil edilmeleri amacıyla, İnebolu Belediye Başkanlığı, Bozkurt Belediye Başkanlığı, Küre Belediye Başkanlığı, Çatalzeytin Belediye Başkanlığı ve çeşitli firmalar arasında istihdam ve iş birliği protokolleri imzalandı.

Söz konusu istihdam imkanından Denetimli Serbestlik Komisyonu tarafından değerlendirilen, uyum sağlama potansiyeli yüksek, çalışmaya istekli hükümlüler yararlanabilecek. Komisyon değerlendirmesinden geçen hükümlüler; ilgi, yetenek ve mesleki yatkınlıklarına uygun sektörlere yönlendirilecek. Hayata geçirilen protokoller sayesinde bireyler hem mesleki alanda kendilerini geliştirme imkanı bulacak hem de düzenli bir işe kavuşarak ailelerinin geçimini sağlama fırsatına sahip olacak. Bölgedeki yerel yönetimlerin ve önde gelen firmaların desteğiyle yürütülen çalışmalar, sosyal uyumu güçlendirirken bölge ekonomisine de katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

Toplumsal huzurun ve adalet anlayışının yalnızca cezadan ibaret olmadığını, asıl hedefin bireyi topluma kazandırmak olduğunu vurgulayan İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Yıldız, "Denetimli serbestlik sistemimizin en temel gayesi, cezasını infaz eden vatandaşlarımızın yeniden suç işlemesinin önüne geçmek ve onları topluma faydalı, üreten bireyler olarak geri kazandırmaktır. Adalet Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda belediyelerimiz ve değerli özel sektör temsilcilerimizle kurduğumuz bu güçlü iş birliği, sadece bir istihdam kapısı değil, aynı zamanda bireylere sunulmuş yeni bir hayat imkanıdır. Bu anlamlı süreçte kapılarını hükümlülerimize açan kıymetli belediye yöneticilere ve kıymetli özel sektör firma sahiplerine ayrıca projelerin hayata geçirilmesi sürecinde güçlü iş birliği ve koordinasyon görevi üstlenen denetimli serbestlik müdürlüğü ekibine yürekten teşekkür ediyor, imzalanan protokollerin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Yürütülen saha çalışmaları, mesleki eğitimler ve protokollerin detaylarına değinen İnebolu Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Arif Özyön ise, "Müdürlük olarak amacımız, hükümlü ve yükümlülerimizin geçmişte takılı kalmadan geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak ve hükümlülerimiz ile toplumu bütünleştirebilmektir. Bölgemizin kıymetli belediyeleri ve güçlü sanayi/ticaret kuruluşlarıyla imzaladığımız bu protokoller sayesinde, hükümlülerimizin yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilmesini hedefliyoruz. Bir insanın hayatına dokunmanın, ona ve ailesine helal rızık kapısı açmanın toplumsal barışa katkısı paha biçilemezdir. Bizlerden desteğini esirgemeyen yerel yönetimlerimize ve özel sektör yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
14:34
MHK Başkanı’nın istifası sonrası Ali Koç’un o sözleri yeniden gündemde
MHK Başkanı'nın istifası sonrası Ali Koç'un o sözleri yeniden gündemde
14:23
Komşuda bomba alarmı İhbarlar peş peşe geldi
Komşuda bomba alarmı! İhbarlar peş peşe geldi
14:19
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
14:00
Moskova’dan film gibi görüntüler Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
13:43
Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 14:39:13. #7.12#
SON DAKİKA: İnebolu'da hükümlü ve eski hükümlüler belediyeler ve firmalarla istihdam edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei