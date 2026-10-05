İnebolu\'da hükümlü ve eski hükümlüler belediyeler ve firmalarla istihdam edilecek

Ceza İnfaz Kurumundan çıkan hükümlü ve eski hükümlüler, İnebolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde belediyeler ve firmalarla imzalanan protokol çerçevesinde istihdam edilecekler.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün vizyonu doğrultusunda İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü; yerel yönetimler ve özel sektör ile anlamlı bir iş birliğine imza attı. Hükümlü ve eski hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması, meslek edinmeleri ve üretime dahil edilmeleri amacıyla, İnebolu Belediye Başkanlığı, Bozkurt Belediye Başkanlığı, Küre Belediye Başkanlığı, Çatalzeytin Belediye Başkanlığı ve çeşitli firmalar arasında istihdam ve iş birliği protokolleri imzalandı.

Söz konusu istihdam imkanından Denetimli Serbestlik Komisyonu tarafından değerlendirilen, uyum sağlama potansiyeli yüksek, çalışmaya istekli hükümlüler yararlanabilecek. Komisyon değerlendirmesinden geçen hükümlüler; ilgi, yetenek ve mesleki yatkınlıklarına uygun sektörlere yönlendirilecek. Hayata geçirilen protokoller sayesinde bireyler hem mesleki alanda kendilerini geliştirme imkanı bulacak hem de düzenli bir işe kavuşarak ailelerinin geçimini sağlama fırsatına sahip olacak. Bölgedeki yerel yönetimlerin ve önde gelen firmaların desteğiyle yürütülen çalışmalar, sosyal uyumu güçlendirirken bölge ekonomisine de katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

Toplumsal huzurun ve adalet anlayışının yalnızca cezadan ibaret olmadığını, asıl hedefin bireyi topluma kazandırmak olduğunu vurgulayan İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Yıldız, "Denetimli serbestlik sistemimizin en temel gayesi, cezasını infaz eden vatandaşlarımızın yeniden suç işlemesinin önüne geçmek ve onları topluma faydalı, üreten bireyler olarak geri kazandırmaktır. Adalet Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda belediyelerimiz ve değerli özel sektör temsilcilerimizle kurduğumuz bu güçlü iş birliği, sadece bir istihdam kapısı değil, aynı zamanda bireylere sunulmuş yeni bir hayat imkanıdır. Bu anlamlı süreçte kapılarını hükümlülerimize açan kıymetli belediye yöneticilere ve kıymetli özel sektör firma sahiplerine ayrıca projelerin hayata geçirilmesi sürecinde güçlü iş birliği ve koordinasyon görevi üstlenen denetimli serbestlik müdürlüğü ekibine yürekten teşekkür ediyor, imzalanan protokollerin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Yürütülen saha çalışmaları, mesleki eğitimler ve protokollerin detaylarına değinen İnebolu Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Arif Özyön ise, "Müdürlük olarak amacımız, hükümlü ve yükümlülerimizin geçmişte takılı kalmadan geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak ve hükümlülerimiz ile toplumu bütünleştirebilmektir. Bölgemizin kıymetli belediyeleri ve güçlü sanayi/ticaret kuruluşlarıyla imzaladığımız bu protokoller sayesinde, hükümlülerimizin yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilmesini hedefliyoruz. Bir insanın hayatına dokunmanın, ona ve ailesine helal rızık kapısı açmanın toplumsal barışa katkısı paha biçilemezdir. Bizlerden desteğini esirgemeyen yerel yönetimlerimize ve özel sektör yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.