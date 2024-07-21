İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, TMO ve kantar alanını ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, TMO ve kantar alanını ziyaret etti

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, TMO ve kantar alanını ziyaret etti

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçenin tarım sektörüne verdiği önemi göstermek amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve kantar alanını ziyaret etti. Başkan Hamamcı, çiftçilerle yakından ilgilenerek, TMO'nun ilçede alıma başlamasının önemini vurguladı.

21.07.2024 16:36  Güncelleme: 16:37
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İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve kantar alanını ziyaret etti.

Başkan Hamamcı, ilçenin tarım sektörüne verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Belediye katkılarıyla ilçede alım yapmaya başlayan TMO ve kantar alanını ziyaret eden Başkan Serhat Hamamcı, çiftçilerle yakından ilgilendi ve onlarla sohbet etti. Çiftçilere bol ve bereketli bir sezon dileklerinde bulunan Başkan Hamamcı, TMO'nun ilçede alıma başlamasının önemini vurguladı. İnönü Belediye Başkanı Hamamcı, kantarın şantiye alanına taşınması ve şantiye depolarından birinin buğday indirme sahası olarak kullanılması sayesinde alımların hızla devam etmesi için gerekli ekipmanların seferber edilmesini sağladı. Bu sayede kepçe ve kamyonların etkin bir şekilde kullanılması ile alımların aksamadan yürütülmesi hedeflenirken, ilçedeki çiftçiler TMO'nun alım sürecinin hızlanmasına katkı sağlayan Başkan Hamamcı'ya teşekkürlerini iletti.

"Bölgemizdeki tüm çiftçilerimizin yanındayız"

Başkan Hamamcı, İnönü Belediyesi'nin her zaman çiftçilerin yanında olduğunu belirterek, "Bölgemizdeki tüm çiftçilerimizin yanındayız. Onların emeği ve alın teri çok değerli. Belediye olarak her zaman onların destekçisi olunacak" dedi.

Başkan Serhat Hamamcı'nın bu ziyaret ve destekleri, ilçede tarımın gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Çiftçiler, TMO'nun alımları ve Belediye'nin desteği ile bu yıl da verimli bir sezon geçirmeyi umut ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, TMO ve kantar alanını ziyaret etti - Son Dakika

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