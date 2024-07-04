İradeye Saygı Yürüyüşü Van'a Ulaştı - Son Dakika
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İradeye Saygı Yürüyüşü Van'a Ulaştı

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DEM Parti'nin Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına karşı başlattığı İradeye Saygı Yürüyüşü, Van'a ulaştı. Yürüyüşçüler Hakkari'ye doğru yola çıktı.

04.07.2024 15:51  Güncelleme: 16:06
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İSHAK KARA

(VAN) - DEM Parti'nin Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına karşı İstanbul'dan başlattığı İradeye Saygı Yürüyüşü'ne katılanlar dün Van'a ulaştı. Yürüyüşçüler Hakkariye'ye doğru yola çıktı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sandıklar kuruluyor Türkiye'nin dört bir yanında, insanlar kendilerini yönetecek yöneticilerini, iradelerini seçiyorlar ama iktidar iradenizi tanımıyorlar. İradeye saygı yürüyüşü bu ülkenin ayıbıdır" dedi.

DEM Parti yönetimindeki Hakkari Belediyesi'ne 3 Haziran'da kayyım atanmasına karşı başlatılan "İradeye Saygı Yürüyüşü" sürüyor. Türkiye ve bir çok kentlerinden yürüyüşe başlayanlar, Van'a ulaştı. Yürüyüşçüler, burada kitlesel bir şekilde karşılanırken, Musa Anter Parkı'nda da açıklama yapıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yanı sıra çok sayıda milletvekili, belediye eş başkanları, sivil toplum örgütü temsilcisi de açıklamaya katıldı.

"İradeye saygı" yazılı önlüklerin giyildiği açıklamada, "Sömürgeci akbabalara yem değil, yurdumuza özgürlük şahini olacağız", "Belediyeler bizimdir gasba izin vermeyeceğiz" ve "Kayyıma ve faşizme geçit yok. Halk iradesini tanıyın" yazılı döviz ve pankartlar taşındı. Açıklamada sık sık "Kayyıma geçit yok" sloganları atıldı.

"İradeyi tanımayacaksanız sandık kurmayın"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sandıklar kuruluyor Türkiye'nin dört bir yanında, insanlar kendilerini yönetecek yöneticilerini, iradelerini seçiyorlar ama iktidar iradenizi tanımıyorlar. İradeye saygı yürüyüşü bu ülkenin ayıbıdır. İki dönem kayyumlarla yönetmişsin 3. dönem sandıklar kuruyorsunuz Vanlıya, Siirtliye, Amedli, Dersimliye hadi bakalım yöneticilerinizi seçin diyorsunuz halk yöneticilerini ve eş başkanlarını seçiyor. Ama birisinin boyunu beğenmiyorlar, diğerinin gülüşünü beğenmiyorlar. Bir diğeri cumhurbaşkanın resminin önünde geçerken esas duruşa geçmemiş gibi bahaneler üretiyorlar. Türkiye'de yaşayan insanlara yazık, büyük bir ayıp. ya sandığı koymayacaksın ya da sandığı kurulduğunda 'Kürtler oy kullanamaz' diyeceksin. Kürtlerin evlerini işaretleyip kırmızı çarpı koyacaksın. ya da sandığı koymuşsan kusura bakma saygı duyacaksın. Saygı duymuyorsan da o yöneticileri seçen halk iradesine sahip çıkar" diye konuştu.

"Adaylarınızla karşımıza çıkın"

Hakkari'deki kararın geri alınması gerektiğini vurgulayan Bakırhan, "Bu hukuk dışı antidemokratik yaklaşımınızdan vazgeçin. Mehmet Sıddık Akış'ı serbest bırakın. Hakkari halkını yönetsin. Kendinize güveniyorsanız bir seçim sonra adaylarınızla karşımıza çıkın, valilerinizle, bürokratlarınızla, kayyımlarınızla gelin propagandanızı yapın. Halk kimi seçiyorsa biz de saygı gösterelim. Aksi bu ülkeye kaybettiriyor. Böyle bir şey olabilir mi? İradeye saygı yürüyüşü yapıyoruz, belediyelerimizin önünde nöbet tutuyoruz. Eskiden insanlar hırsızlık olmasın diye iş yerlerinin önünde nöbet tutardı şimdi de bizler belediyelerimiz çalınmasın iradesi gasp edilmesin diye gece gündüz nöbet tutuyoruz.

Açıklama sonrası 6 gün devam edecek yürüyüşün startı verildi. Binlerce kişi, "Kayyuma geçit yok" sloganlarıyla yürüyüşe geçti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İradeye Saygı Yürüyüşü Van'a Ulaştı - Son Dakika

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