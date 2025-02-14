İran\'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem

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İran'ın Saqqez Kordestan bölgesinde meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de hissedildi.

AFAD verilerine göre, saat 04.09'da İran'ın Saqqez Kordestan bölgesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. İran merkezli deprem, Şemdinli ilçesinde de hissedildi. - HAKKARİ