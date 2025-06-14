İran'da Bayram Protesto Haline Geldi

İran'daki Gadir-i Hum Bayramı kutlamaları, İsrail'in saldırıları ve sivil yerleşim yerlerini hedef alması nedeniyle protestoya dönüşürken, meydanlarda toplanan binlerce kişi "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD" sloganları attı.

İran'daki Gadir-i Hum Bayramı kutlamaları, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve sivil yerleşim yerlerini hedef alması nedeniyle protestolara dönüştü. Başkent Tahran başta olmak üzere birçok şehirde halk sokaklara çıkarak, İsrail ve ABD karşıtı gösteriler düzenledi. Tahran'da Azadi ve İmam Hüseyin meydanlarından yürüyüşe geçen kalabalık, İnkılap Meydanı'nda toplandı. Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD", "İntikam, İntikam" ve "Ordumuza teşekkür" sloganları atıldı. İran, Filistin ve direniş gruplarının bayraklarının dalgalandığı gösteride, "İsrail'in yok oluşu yakındır", "Kahrolsun çocuk katili İsrail" yazılı pankartlar taşındı. - TAHRAN