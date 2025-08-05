İran'da Sıcak Hava Nedeniyle Tatil - Son Dakika
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İran'da Sıcak Hava Nedeniyle Tatil

05.08.2025 13:45
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Sıcak hava dalgası nedeniyle İran'da 26 eyalette kamu kurumları, okullar ve üniversiteler tatil edildi.

İran genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle birçok eyaletteki kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve eğitim merkezleri yarın (6 Ağustos Çarşamba) tatil edildi. Enerji tüketimini azaltmak ve elektrik şebekesinin istikrarını korumak amacıyla alınan kararla birlikte bazı bölgelerde çalışma saatleri de erkene çekildi.

İran'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle çok sayıda eyalette kamu kurumları tatil edildi. Artan sıcaklıkların üretim kapasitesini zorlaması ve enerji tüketimini azaltma amacıyla başta Tahran, Kum, İsfahan ve Erdebil olmak üzere ülke genelindeki 26 eyalette tüm kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve eğitim merkezleri 6 Ağustos Çarşamba günü faaliyetlerine geçici olarak ara verdi. Simnan, Sistan ve Belucistan ile İlam gibi bazı eyaletlerde ise mesai saatleri geçici olarak 06.00 ile 11.00 arasına çekildi. Söz konusu uygulamaların halk sağlığını korumak ve enerji tüketimini dengelemek amacıyla hayata geçirildiği öğrenildi. Hizmet sunan kurumların operasyonel birimleri ile acil yardım ve sağlık merkezlerinin uygulamadan muaf tutulduğu, bankacılık hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına bazı banka şubelerinin nöbetçi olarak açık kalacağı ve halka hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

İran'da elektrik tüketimi 77 bin megavatı aştı

İran Meteoroloji Kurumu'nun ülke genelinde sıcak hava dalgasının süreceğine dair yaptığı uyarıların ardından artan klima kullanımıyla birlikte elektrik tüketiminde ciddi artış yaşandı. İran Elektrik Şebekesi Yönetim Şirketi Genel Müdürü Erdeşir Mezkuri, İran genelinde etkili olan sıcak hava nedeniyle elektrik tüketimi rekor seviyelere ulaştığını belirterek vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu. Mezkuri, "Ülke genelinde sıcaklıkların artışıyla birlikte soğutma sistemlerinin yoğun kullanımı elektrik tüketimini ciddi ölçüde artırdı. Elektrik tüketimi bu hafta geçtiğimiz haftaya göre bin megavatın üzerinde artarak 77 bin megavatı geçti" ifadelerini kullandı. Halkın sağduyulu yaklaşımına teşekkür eden Mezkuri, "Ülke genelinde elektrik şebekesinin istikrarı, tüm vatandaşlarımızın sürekli desteği ve katkısıyla mümkündür. Yapılacak her türlü tasarruf, enerjinin sürdürülebilir temini ve ulusal kaynakların korunması açısından son derece önemli. Bu nedenle elektrik şebekesi üzerindeki yükün azaltılması ve muhtemel kesintilerin önlenmesi için yüksek enerji tüketimli cihazların aynı anda kullanılmaması ve elektrik tüketiminde toplumsal bilinç geliştirilmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran'da Sıcak Hava Nedeniyle Tatil - Son Dakika

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