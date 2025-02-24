İran'da Terör Protestosu: Almanya'ya Tepki - Son Dakika
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İran'da Terör Protestosu: Almanya'ya Tepki

İran\'da Terör Protestosu: Almanya\'ya Tepki

PJAK tarafından öldürülenlerin aileleri, Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.

24.02.2025 15:21
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İran'da terör örgütü PKK'nın kanadı PJAK tarafından öldürülenlerin aileleri, Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği önünde Almanya'nın terör üyelerine sığınma hakkı tanımasını protesto etti.

İran'da terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'ın saldırılarında hayatını kaybedenlerin aileleri, Almanya'yı protesto etmek için ülkenin Tahran Büyükelçiliği önünde toplandı. Almanya'nın PKK üyelerine sığınma hakkı tanımasını protesto eden kalabalık, Almanya Büyükelçisi'nin dışarı çıkıp açıklama yapmasını talep etti. Saldırılarda ölen yakınlarının fotoğraflarını taşıyan göstericiler, "Kahrolsun terörizm" ve "PJAK cinayet işliyor, Avrupa destekliyor" sloganları attı. Gösteri sırasında "Çocuklarımızın katillerine sığınak olmayın" yazılı pankart da açıldı. Protestocular, terör örgütü üyelerinin ve liderlerinin özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Batı'dan sınır dışı edilmesini talep etti.

"Terör örgütleriyle mücadele edilmeli"

Terör mağduru ailelerden olan Muhibbi Hamidi yaptığı açıklamada, "Almanya Büyükelçiliği önüne gelerek, Avrupa ülkelerinin terör örgütlerine verdiği desteği protesto ettik. PJAK cinayet işliyor, Avrupa ise destekliyor. PJAK bir terör örgütüdür. İran'da terör olaylarıyla güvensizliğe yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'den ve ülkemizden beklentimiz bu terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele edilmesidir" şeklinde konuştu.

Terör saldırısından oğlunu kaybeden Ali Kerimi, "Kirmanşah'tan Tahran'a bu protesto için geldim. Terör örgütü PJAK benim çocuğumu öldürdü. Almanya Büyükelçiliği önüne de Avrupa'nın bu terör örgütüne verdiği desteğe itiraz etmek için geldik. Bunların kökü kazınsın. Bunlar bizim kan düşmanımız" ifadelerini kullandı.

"Birçok aile evladını kaybetti"

Gösteriye katılan bir diğer İranlı Mojda Golami, "PJAK terör örgütünün ülkemizde gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle birçok aile evladını kaybetti. O ailelerden bazıları bugün Almanya Büyükelçiliği önüne gelerek Avrupa'nın desteğine tepki gösterdi. Yabancı ülkelerin bu örgütlere sağladığı desteği yüksek sesle protesto etmek için buradayız" dedi.

Terör mağduru ailelerden protesto bildirisi

Protesto sırasında terör mağdurlarının aileleri tarafından bir bildiri okundu. Bildiride, "Bizler, PJAK terör örgütünün eylemlerinin mağdurları olarak, Almanya Büyükelçiliği önünde Avrupa'nın bu örgütlere verdiği desteği kınıyoruz. Almanya'nın PJAK terör örgütü mensuplarına destek sağladığını görüyoruz. Pekşan Azizi ve Verisheh Moradi gibi teröristlere sahip çıkılıyor. Bu isimlerin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle birçok aile mağdur oldu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyesi olarak neden bu teröristleri destekliyorsunuz?" ifadelerine yer verildi.

Bildirinin okunmasının ardından metin, resmi olarak Almanya Büyükelçisine sunuldu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran'da Terör Protestosu: Almanya'ya Tepki - Son Dakika

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