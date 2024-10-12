İran, Yeni Uydularını Rusya'ya Gönderdi - Son Dakika
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Yerel

İran, Yeni Uydularını Rusya'ya Gönderdi

İran, 'Kevser' ve 'Hudhud' uydularını Rusya'ya fırlatılmak üzere gönderdi. İş birliği artıyor.

12.10.2024 23:32
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İran, yerli yapım yüksek çözünürlüklü görüntü alma kapasitesine sahip "Kevser" uydusu ile akıllı cihazlar için iletişim hizmetleri sağlamak amacıyla geliştirilmiş "Hudhud" uydusunu fırlatılmak üzere Rusya'ya gönderdi.

İran ile Rusya arasındaki yeni bir iş birliği daha medyaya yansıdı. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İran'a ait yerli yapım "Kevser" ve "Hudhud" adlı 2 uydunun fırlatılmak üzere Rusya'ya gönderildiğini duyurdu. Haberde özel bir şirket tarafından üretilen uyduların fırlatılma tarihlerine ilişkin bilgi verilmezken, 2019 yılında yapımına başlanan Kevser uydusunun yüksek çözünürlüklü görüntü alma kapasitesine sahip olduğu ve tarım, doğal kaynaklar, çevre ile kriz yönetimi gibi alanlarda kullanılmak üzere tasarlandığı bildirildi. Haberde, Hudhud uydusunun ise karasal bağlantıların sınırlı olduğu uzak bölgelerde uydu iletişim ağları ve akıllı cihazlar için iletişim hizmetleri sağlamak amacıyla geliştirilmiş küçük boyutlu bir telekomünikasyon uydusu olduğu belirtildi.

Rusya, 2022 yılında ve geçtiğimiz şubat ayında İran uydularını yörüngeye yerleştirmiş, ancak iki ülke arasında artan uzay alanındaki iş birliği ABD'li yetkililer arasında endişelere yol açmıştı. Yetkililer, söz konusu uyduların Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına yardımcı olmasının yanı sıra İran'ın İsrail ile Orta Doğu'daki askeri hedefleri izleme kapasitesini artırabileceğinden endişe duyulduğunu belirtmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran, Yeni Uydularını Rusya'ya Gönderdi - Son Dakika

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