İranlı Turistler Van'da Nevruz Keyfi - Son Dakika
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İranlı Turistler Van'da Nevruz Keyfi

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Nevruz tatilini değerlendiren İranlı turistler, Van'da alışveriş ve eğlenceyle keyifli anlar yaşıyor.

29.03.2025 11:19
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Haber: İshak KARA

(VAN) - İranlı turistler, ülkelerindeki 13 günlük nevruz bayramını değerlendirmek için Van'a akın etti. Turistler gündüzleri alışveriş ve tekne gezisi, akşamları ise eğlence mekanlarına gitti.

İran ile 534 kilometre en uzun kara sınırına sahip Van, son yıllarda İranlı turistlerin ilgi gösterdiği illerin başında yer alıyor. Ülkelerindeki nevruz tatilini değerlendirmek isteyen çok sayıda İranlı, kara yoluyla Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak tatilini Van'da geçiriyor. Gündüzleri şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezerek tekne turu yapıp Van Gölü sahilini gezen İranlılar, gece ise eğlence merkezlerinde tatilin keyfini çıkarıyor.

"Her sene tatile Türkiye'ye geliyoruz"

İranlı Muhammed Ezmiyand, "İran'ın Tebriz kentinden geliyorum. 13 günlük Nevruz tatili için buradayız.  Her sene tatile Türkiye'ye geliyoruz. Bu sene de Van şehirini tercih ettik. Herkes sıcakkanlı hem İranlılar hem Türkiyeliler. Hepinize teşekkür ederim. Yemekleriniz ve insanlarınız iyi. Gündüzleri de burada alışveriş merkezlerine gidiyoruz, AVM'lere gidiyoruz. Yani elbise olur, aksesuar olur, hepsini alıyoruz. Akşamları da eğlence mekanlarına gidiyoruz. Van'da çok güzel büyük eğlence mekanları var. Mekanlar ve fiyatları çok iyi" dedi.

İranlı Rami ise, "Dün geldik şehir gezmesine çıktık. Yarın tekne ile Van gölünü gezeceğiz. Van kötü değil şehir solgun gibi duruyor. Çok fazla temiz görmedim Van'ı, biraz daha temizlik konusu ele alınsa daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"Van çok güzel, çok sıcakkanlı"

Bir başka turist ise, "Tebriz şehrinden geliyoruz. Van çok güzel. İnsanlar çok sıcak ve samimi,  yemekleri çok lezzetli. Her yeri gezdik yarın tekne ile gezmeye gideceğiz" dedi. İranlı genç, "Nevruz için geldik. İranlı Van'ı çok seviyoruz AVM'ye gittik. Yarın da adaya gideceğiz" diye konuştu.

İranlı turist, "İran Tebriz'den geliyoruz. Van çok güzel her zaman geliyoruz. Alışveriş, uçak bileti için Van'ı tercih ediyoruz. Gündüz alışveriş gece eğlence merkezlerine gidiyoruz" derken; Dina isimli İranlı turist, "Nevruz Bayramı için buraya geldik. Alışveriş, Nevruz bayramı gezmek için Van'ı tercih ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"İranlılar bu yıl Van'a az geldi"

İşletmeci Mahmut Akgül, "Bu yıl nevruza iyi giremedik.  Çünkü İran'da ekonomik kriz, Türkiye'deki şartlar olsun. Yani bu iş başını aldı gitti. İranlılar da turist olarak geliyorlar ama biz hani istediğimizi bulamadık gezme amaçlı geliyorlar. Bunlar turdur, adadır, ters evi geziyorlar. Geceleri de gelip diskolarda eğleniyorlar sonra çıkıp otellerine gidiyorlar" dedi.

"Bütün İranlıların Nevruz Bayramını kutluyorum"

İranlı Yasmin ise "Van çok güzeldir. İranlılarda burada serbest oldukları için burayı tercih ediyorlar ve rahat geziyorlar. Biz de mutluyuz İranlıları arkadaşlarımız bizleri tercih ettikleri için. Gündüzleri alışverişle geçiyorlar, turu geziyorlar. Van'ın iyi güzel mekanlarını geziyorlar. Gece de eğlenmek için eğlence mekanlarına geliyorlar. Biz de mutluyuz onların yanında, onlarla eğleniyoruz. Bütün İranlıların nevruzunu kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İranlı Turistler Van'da Nevruz Keyfi - Son Dakika

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