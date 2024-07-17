Isparta Valisi Aydın Baruş, tayini çıkan kaymakamları uğurladı - Son Dakika
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Isparta Valisi Aydın Baruş, tayini çıkan kaymakamları uğurladı

Isparta Valisi Aydın Baruş, tayini çıkan kaymakamları uğurladı

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile tayini çıkan kaymakamlar için Isparta Valisi Aydın Baruş tarafından Isparta Polisevi'nde uğurlama programı düzenlendi. Programda Vali Baruş, kaymakamlara yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Eğirdir, Keçiborlu ve Senirkent kaymakamlarına başarı belgesi takdim edildi. Uğurlama programına vali yardımcıları ve tüm ilçe kaymakamları katıldı.

17.07.2024 16:58
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Resmi Gazete'de 2 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'yle tayini çıkan kaymakamlar için Isparta Valisi Aydın Baruş tarafından Isparta Polisevi'nde uğurlama programı düzenlendi.

Programda tayini çıkan kaymakamlara görev süreleri boyunca yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Vali Baruş, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Ardından tayini çıkan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik'e, Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu'ya ve Senirkent Kaymakamı Hakan Başoğlu'na Vali Baruş tarafından başarı belgesi takdim edildi.

Kaymakamları uğurlama programına vali yardımcıları ve tüm ilçe kaymakamları katıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isparta Valisi Aydın Baruş, tayini çıkan kaymakamları uğurladı - Son Dakika

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