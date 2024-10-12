İsrail'in Jabalia Kampına Saldırısı: 20 Ölü

Yerel

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Jabalia mülteci kampına düzenlediği son saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sürerken, Gazze'de bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Jabalia mülteci kampına düzenlediği son saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Sivillerin barındığı birçok bina saldırı nedeniyle zarar görürken, görgü tanıkları patlamalar nedeniyle güçlü bir depreme benzeyen sarsıntıların hissedildiğini aktardı.

"Girmeyi ya da çıkmayı deneyen herkes vuruluyor"

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nden (MSF) yapılan açıklamada ise, binlerce insanın Jabalia mülteci kampında mahsur kaldığı belirtildi. İsrail güçlerinin 7 Ekim'de Jabalia kampına yönelik tahliye emirleri yayınlamasına rağmen bölgeye saldırılar düzenlediği vurgulanan açıklamada,

"İnsanların bölgeyi güvenli bir şekilde terk etmesi engelleniyor" denildi. 5 MSF görevlisinin de kampta olduğunu açıklayan MSF proje koordinatörü Sarah Vuylsteke, "Kimsenin içeri girmesine veya dışarı çıkmasına izin verilmiyor, deneyen herkes vuruluyor" ifadelerini kullandı. - GAZZE