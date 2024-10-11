İsrail Protestosu Sonrası Tartışmalar Büyüyor - Son Dakika
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İsrail Protestosu Sonrası Tartışmalar Büyüyor

AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, Dr. Kemal Sağlam'ın İsrail'i protesto ettiği için darp edilmesine tepki göstererek, şiddete karşı olduklarını dile getirdi. Katmer, açılışın keşke yapılmadığını belirtti.

11.10.2024 18:51  Güncelleme: 20:39
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, AKP'li belediye başkanlarının katıldığı bir yemek zinciri şubesinin açılışında Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam'ın İsrail'i protesto ettiği için darp edilmesiyle ilgili "Keşke o gün açılış olmasaydı. Bütün arkadaşlarımızın arkasındayız. Şöyle arkasındayız. Hiçbir tanemizi İsrail yanlısı olarak göremezler" dedi.

Rize'nin Merkez Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de düzenlenen Burger King açılışında İsrail'i protesto eden Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam'ın saldırıya uğramasına yönelik tepkiler devam ediyor.

"Kime yapılırsa yapılsın şiddetin karşısındayız"

Konuyla ilgili açıklama yapan AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, şunları söyledi:

"Mevzu anlaşılmış dersime çalışmışım arkadaşlar, okuduğum yerden fetva veririm. Öncelikle keşke o açılış olmasaydı. İkincisi biz şiddete her yönüyle karşıyız. Şiddetin yapılması, öğretim görevlisine kim olursa olsun arkadaşlar yapılmasına karşıyız. Bizi linç edenler, İsrail uşakları Yahudi uşakları diyenlere bu okuyacağım şeyle beraber anlayacaksınız. Bütün konuşmalar bunun içerisindedir. Mevlana der ki; suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet lakin bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye'. İki; zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Boğmasın ki üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale, yumuşak başlıyım ama kim demiş uysal koyunum. Bütün bu yapılan bütün yapılan bu şeylerin altındaki cevabım budur."

"Burger king açılışını gerçekleştiren arkadaşlarımızın arkasındayız"

Bir gazetecinin "Açılışta AKP'li belediye başkanları vardı, açılış kurdelesini onlar kesti" demesi üzerine Katmer, "Cumanız mübarek olsun" demekle yetindi.

Gazetecinin sorusunu tekrarlaması üzerine Katmer, "AK Parti İl Başkanı benim. Hükümeti, devleti temsilen sayın valimdirr orada mıydı değil. İlk başta söyledim ki keşke o gün açılış olmasaydı. Bütün arkadaşlarımızın arkasındayız arkadaşlar. Şöyle arkasındayız. Hiçbir tanemizin İsrail yanlısı olarak göremezler. Yani hiçbir arkadaşımızı, hem bir üyemiz dahil Filistin'in yanında olmadığımızı söylemek alnımızın iki ortasında taşımak sayarız onu biz, bu kadar cumanız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

AKP'li belediye başkanları açılış kurdelesi kesti

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Hamza Tüylüoğlu'nun sahibi olduğu Burger King şubenin açılışına çok sayıda AKP'li belediye başkanı, iş insanları ve bakanlıkların taşra teşkilatı yöneticileri katılmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İsrail Protestosu Sonrası Tartışmalar Büyüyor - Son Dakika

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