İstanbul'da Aile Katliamı ve İntihar - Son Dakika
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İstanbul'da Aile Katliamı ve İntihar

Bahadır Aladağ, aile üyelerini öldürdükten sonra intihar etti; 4 ölü, 3 yaralı.

24.11.2024 21:18
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İstanbul Valiliği, aile katliamı yapan şahsın ardından intihar ettiği olayla ilgili açıklama yaptı.

Avcılar'da kuaför dükkanında 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan Bahadır Aladağ'ın olay öncesinde Büyükçekmece'de anne ve babasını öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Esenyurt'ta da kuzenini yaraladıktan sonra intihar eden Aladağ'ın 3 suç kaydı olduğu öğrenildi. İstanbul Valiliği'den olayla ilgili yapılan açıklamada, "24.11.2024 Pazar günü B.A. isimli şahsın Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi de yaralanmıştır. Şüpheli şahıs, daha sonra intihar ederek yaşamına son vermiştir. Emniyet ekiplerimiz pazar günü saat 16.30 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Celalliye Mahallesi'nde bulunan bir adreste silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine olay yerine intikal etmiştir. Olay yerinde yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen ve aynı aileden olduğu tespit edilen M.A. isimli şahıs ile N.A. ve B.A. isimli kadın şahısların silah ile yaralandığı görülmüş, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerde M.A. ve N.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olayda ağır yaralanan B.A. isimli kadın şahıs ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Yürütülen saha çalışmalarında olayı gerçekleştiren kişinin B.A. isimli şahıs olduğu belirlenmiş, şahsın annesi, babası ve kız kardeşine yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şüpheli şahsın ikamet adresinde işlediği olayın hemen ardından aynı gün saat 17.00 sıralarında Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuaför dükkanına yönelik silah ile ateş açtığı belirlenmiştir. Açılan ateş sonucunda kuaförde çalışan M.S.Ö. isimli şahıs hayatını kaybetmiştir. Olayda ayrıca şüpheli şahıs ile evli olduğu öğrenilen S.A. isimli kadın, bu kadının kardeşi G.S. yaralanmış olup, yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede tedavi altına alınan G.S.'nin hayati tehlikesi devam etmektedir. Olay yerinden kaçan şüpheli şahıs saat 17.30 sıralarında ise kuzeni olduğu belirlenen Ş.S.B. isimli şahsı Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde silahla vurmuş, Ş.S.B. isimli şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. B.A. isimli şahsın Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde park halindeki bir araç içerisinde intihar ederek hayatına son verdiği belirlenmiş, araç içerisinde yapılan aramalarda olaylarda kullandığı tabanca ve 9 adet boş kovan ele geçirilmiştir. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada şahsın TCK 191-uyuşturucu madde kullanmak suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Aile Katliamı ve İntihar - Son Dakika

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