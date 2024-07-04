İstanbul'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

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İstanbul'da akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle trafikte yer yer yoğunluk oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağış İstanbul Avrupa Yakası'nda etkili oldu. Sağanak yağış sonrası Bahçelievler, Yenibosna - Sefaköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışın etkisiyle birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. - İSTANBUL