İstanbul Valisi Davut Gül, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında İş Güvenliğine Vurgu Yaptı - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında İş Güvenliğine Vurgu Yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında İş Güvenliğine Vurgu Yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 1'inci dönem toplantısında yaptığı konuşmada, çalışanların güvenliği ve iş güvenliğinin önemine dikkat çekti. Vali Gül, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan bir olayda küçük bir çocuğun hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü dile getirdi ve her işin iş güvenliğini sağlamaya öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, dilencilikle mücadele edilmesi ve şehirdeki vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

30.04.2024 16:59
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İstanbul Valisi Davut Gül, İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 1'inci dönem toplantısında "Yaptığımız işlerde çalışanların güvenliği, iş güvenliği çok kıymetli. Daha hafta sonu küçücük yavrumuzu kaybettik, içimiz yandı" dedi.

İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 1. Dönem toplantısı Vatan Caddesi'nde bulunan valilik ek hizmet binası toplantısı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül, kamu - kurum kuruluşları müdürleri ve yetkililer katıldı.

" 1 Mayıs'ın bayram havası içinde geçmesini arzu etmiş oluruz"

Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bir diğer konumuz yarın 1 Mayıs, bir yazı yazıldı, bütün kurumları ilgilendiren maddeler var. O yazılan yazıyı yakından takip edip gereğini yaparsanız, 1 Mayıs'ın bayram havası içinde geçmesini arzu etmiş oluruz. Ülkemizin genelinde kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, tasarrufa girilmesiyle ilgili hem yazılı hem sözlü genelge var biliyorsunuz" dedi.

"Yaptığımız her işin, iş güvenliğini sağlayalım"

İş güvenliği hakkında konuşan Vali Gül, "Bunu tekrarlamakta fayda var. Yatırımların zamanında yapılması en önemli tasarruf. Personelimizin, çalışma arkadaşlarımızın performansı çok önemli. Yaptığımız işlerde çalışanların güvenliği, iş güvenliği çok kıymetli. Daha hafta sonu küçücük yavrumuzu kaybettik, içimiz yandı. Yaptığımız her işin, iş güvenliğini sağlayalım. Varsın 3 gün sonra yapılsın" şeklinde konuştu.

"Hem de dilencilik ile mücadele edeceğiz"

Konuşmasında dilencilikle mücadele edileceğini söyleyen Vali Gül, "Dilencilik bütün kurumların, bu şehrin, bu şehirde yaşayan 16 milyonun ortak sorunu. O açıdan hem dilencilere yardım edilmemesi noktasında duyarlı olacağız, hem de dilencilik ile mücadele edeceğiz. Varsa ekonomik sorunları ortadan kaldıracağız. Aynı durum evsizler için de geçerli. Şehrimizin daha güvenli olabilmesi daha yaşanabilir olması için şehirdeki o asgari vatandaşımızın o asgari taleplerini yerine getirmemiz gerekiyor" dedi. Toplantının ikinci kısmı basına kapalı olarak devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Valisi Davut Gül, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında İş Güvenliğine Vurgu Yaptı - Son Dakika

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