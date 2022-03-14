İstiklal marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliği - Son Dakika
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İstiklal marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliği

14.03.2022 18:47
İstiklal marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliği

İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıldönümü dolayısıyla Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulunda "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi.

İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıldönümü dolayısıyla Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulunda "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi. Programa Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Özlem Bal, Öğr. Gör. Gökhan Boduroğlu, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Yüksek okul çocuk gelişimi programı öğrencisi Rukiye Orgun'un 'Zülmü alkışlayamam' adlı şiiri seslendirmesi ile başlayan program Öğr. Gör. Saliha Kevser Kavuncu'nun "İstiklal'den İstikbal'e Milli Şiir ve Şair Mehmet Akif Ersoy" isimli konferansı ile devam etti.

Öğr. Görevlisi Kavuncu, İstiklal Marşı'nı anlamanın Mehmet Akif Ersoy'u anlamaktan geçtiğine vurgu yaparak "ideolojilere sığmayacak kadar idealist bir fikir adamıdır, ruh adamıdır, ruh köklerimize döneceksek onu anlamak gerekir" şeklinde konuştu.

Kronolojik sıra ile çocukluğundaki başarıları, kurtuluş savaşı'ndaki kilit rolünü, mebus görevini, İstiklal Marşı'nı yazmasındaki sürecini anlattı ve cenazesinin binlerce gencin omzunda taşındığını vurguladı. İstiklal Marşı'nın yazma sürecini anlatarak bazı dörtlükleri yorumladı.

'İstiklal Marşı, çağlar üstü bir sesleniş olduğuna rikkat çeken Öğr. Görevlisi Kavuncu, bu da kadim bir medeniyete sahip olduğumuzu gösterir. Medeniyetimizi anladığımızda ihtiyacımız olan kudretin kendi geçmişimizde olduğunu duru berrak bir şekilde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra, İstiklal'in ne olduğu sorusunu doğru cevaplandıran öğrenciye satranç takımı hediye edildi.

Konferans sonrası Doç. Dr. Buğra Bağcı, "İstiklal Marşımız milli duygular ile yazılmış ve aynı duygular ile bağımsızlık mücadelesi verilmiştir. Biz o yıllarda tüm dünyaya İstiklal' in destanını yazdık. Bugün de herkesten farklı olarak haklının ve mazlumun yanındayız. Biz asil bir milletiz, sizler de Asım'ın neslisiniz, İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyorum." şeklinde konuştu. - ÇORUM

İstiklal marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliği
İstiklal marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliği
İstiklal marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliği

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Hitit Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Sungurlu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstiklal marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliği - Son Dakika


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