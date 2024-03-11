İsveç, NATO\'ya resmen katıldı

NATO'nun 32'nci üyesi olan İsveç'in bayrağı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında göndere çekildi.
Türkiye ve Macaristan'ın onayının ardından NATO'ya katılım sürecini tamamlayan İsveç için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bayrak töreni düzenlendi. İsveç bayrağı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un katıldığı törende askeri bando eşliğinde göndere çekildi.
Stoltenberg törende yaptığı konuşmada bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Ortak güvenliğimiz için kritik bir zamanda İsveç'in NATO'ya katılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
NATO karargahında 32 bayrağın bir arada dalgalandığını ifade eden Stoltenberg, "İsveç'in üyeliği NATO'yu güçlendirdi, İsveç'i ve hepimizi daha güvenli hale getirdi" şeklinde konuştu. İsveç'in üyeliğinin NATO'nun kapısının herkese açık olduğu bir kez daha hatırlattığını söyleyen Stoltenberg, "Bu kapıyı kimse kapatamaz. Her milletin kendi yolunu seçme hakkı vardır. Biz hepimiz özgürlük ve demokrasi yolunu seçiyoruz. Biz konuşurken Ukrayna'nın cesur halkı bu değerler için mücadele ediyor" diye konuştu.
"İsveç evine döndü"
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise yaptığı konuşmada, İsveç'in geçen hafta Perşembe gününden bu yana NATO'nun gururlu bir üyesi olduğunu belirterek, "NATO, barış ve güvenlik için bu zamana kadar var olan en başarılı kuruluş. Artık bir müttefikiz. 200 yıldan fazla süren askeri bağlantısızlıktan sonra bu tarihi bir adımdır. Ama aynı zamanda çok da olağan bir adımdır. Onlarca yıldır hazırlanıyoruz. Detaylı olarak ise son iki yıldır hazırlanıyoruz. İsveç bu üyelikle evine döndü" dedi.
İsveç'in NATO'ya yabancı bir ülke olmadığını 1994'te Barış için Ortaklık programına katıldığını hatırlatan Kristersson, "O günden bu yana tüm büyük NATO operasyonlarına ve sayısız tatbikatlara katıldık" şeklinde konuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının başlamasının ardından İsveç'in NATO üyeliğinin tek mantıklı seçenek olduğunu kaydeden Kristersson, "İsveç güçlü bir demokrasi olarak, "İsveç, Washington Antlaşması'ndaki özgürlük, demokrasi, ve hukukun üstünlüğü gibi bizi birbirimize bağlayan değerleri savunacaktır" ifadesini kullandı.
İsveç'in modern silahlı kuvvetlerinin karada, havada ve denizde iyi eğitildiğini ve NATO'yu güçlendireceğini belirten Kristersson, "Öğreneceğiz ve öğreteceğiz" dedi. İsveç Başbakanı Kristersson, ülkesinin NATO üyeliğin bir son olmadığını bir başlangıç olduğunu ifade ederek, "Tüm müttefiklerimizle birlikte dünyayı daha güvenli ve daha özgür bir yer haline getirmeye yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.
Macaristan parlamentosunun 26 Şubat'ta onay vermesinin ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok 5 Mart'ta İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kararı imzalamıştı. İsveç, 7 Mart'ta ise NATO'ya katılım belgelerini ABD'ye teslim ederek ittifakın 32'nci üyesi olmuştu. - BRÜKSEL
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