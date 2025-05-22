İsveçli Nicole, Alanya\'da Fenomen Oldu

İsveç'te doğup büyüyen 22 yaşındaki Nicole Gheibi, ani bir kararla hayatını değiştirdi. Turizmin önemli şehirlerinden Alanya'ya yerleşip Türkiye'yi gezen ve sosyal medya için çektiği köy hayatı videolarıyla kısa sürede büyük ilgi gören genç fenomenin videoları milyonlarca izleniyor.

İsveç'in Helsingborg birinde dünyaya gelen Nicole Gheibi (22), sıcak iklimi ve samimi insanlarıyla bilinen Alanya'da 2021 yılında bambaşka bir yaşam kurdu. Genç yaşta aldığı radikal kararla İsveç'teki konforlu hayatını geride bırakarak Türkiye'ye yerleşen Gheibi, Alanya'nın kırsal bölgelerinde doğal yaşamı anlatan videolar çekmeye başladı. Köyde inek sağmaktan, tandırda ekmek yapmaya, bahçedeki sebzeleri toplamaktan birçok geleneksel anı kayıt altına alan Gheibi, sosyal medyada büyük bir beğeni topladı. Sosyal medyada 320 bini aşkın takipçiye ulaşan genç fenomenin videoları milyonlar izlenirken, özellikle Türk izleyicilerden yoğun ilgi gördüğünü de söylemeden geçmedi. Paylaşımlarına gelen yorumlarda onu "Yabancı değil, bizden biri" olarak tanımlayan köy halkı da Nicole'yi bağrına bastı.

"Köy hayatı bana huzur veriyor"

Aldığı ani kararla Türkiye'ye ardından ise Alanya'ya yerleşen sosyal medya içerik üreticisi Nicole "Ailem Alanya'ya taşınmak istedi bende bunu bir fırsat olarak gördüm. İsveç'ten kaçmak istiyordum. Orayı hiç sevmiyorum. Ben köy hayatı ve yeni kültürler keşfetmeyi seviyorum. Türkiye'ye tatile geldiğimde köy hayatını gördüm. Köy hayatını çok sevdim bana huzur veriyor. Sosyal medyadan beni görenler pozitif yorum yapıyorlar. Köy hayatını görenler iyi şeyler söylüyorlar. Türkiye'yi bundan dolayı çok seviyorum. Alanya çok güzel bir yer ve her şey var" dedi.

Nicole ile Alanya'ya tanıştıktan sonra beraber köy videoları çeken Selçuk Paksoy ise "Nicole ile 2 yıl önce tanıştık. Ailesi de kendisi de çok güzel insanlar. Nicole ile değişik aktiviteler yapıyoruz videolar çekiyoruz ve köyleri geziyoruz" ifadelerini kullandı.

Alanya'ya gönüllü bir tanıtım elçisi gibi katkı sağlayan Nicole, yerel kültürü tanıtmasıyla da dikkat çekiyor. - ANTALYA