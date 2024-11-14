İtalyan Konsolosluğu Önünde Vize Protestosu - Son Dakika
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İtalyan Konsolosluğu Önünde Vize Protestosu

İtalyan Konsolosluğu Önünde Vize Protestosu

İtalya'daki üniversitelere kabul alan öğrenciler, vize sorunları nedeniyle konsolosluk önünde toplandı.

14.11.2024 16:14
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İtalya'daki üniversitelerde eğitim hakkı kazandıkları halde bekletildiklerini veya vize alamadıklarını söyleyen öğrenciler, Beyoğlu'ndaki İtalyan Konsolosluğu önünde toplandı. Vize başvurularının sonuçlandırılmadığını söyleyen öğrenciler ile veliler, yetkililerden yardım istedi ve konsolosluk önüne siyah çelenk bıraktı.

İtalya'daki üniversitelere Türkiye'den her yıl çok sayıda öğrenci kayıt yaptırıyor. Bu yıl da yüzlerce öğrenci, İtalya'daki üniversitelerde eğitim almaya hak kazandı. Ancak yüzlerce öğrenci vizeye engel hiçbir durumları olmadığı halde İtalya'dan öğrenci vizesi alamadı. Lisans ve yüksek lisans hakkı kazanan bine yakın öğrencinin 30 Kasım'a kadar okullara gidememeleri halinde eğitim haklarını kaybedecekleri belirtildi. Beyoğlu'ndaki İtalyan Konsolosluğu önünde toplanan öğrenciler ve veliler çözüm istedi.

"Tutarsız sebeplerle ret aldık"

Grup adına konuşma yapan ve kendisi de mağdur öğrenci olan Şenol Beyaz, "Buradaki arkadaşlarım ve gelemeyen arkadaşlarım İtalya'da öğrenim vizesine başvurduk. Hepimiz yüksek lisans ve lisans okuma için kendi çapımızda çok emek verdik. Gelmeyen vize cevabımız üzerine böyle bir açıklama yapma gereği hissettik. İstanbul ve İzmir Konsoloslukları 4-5 aydır vize başvurularımızı sonuçlandırmıyor. Evraklarımızın hepsi tam. Bizden ne belge isteniyorsa daha fazlasını gösterdik. Minimum istenen 6 bin 200 Euro'nun çok daha fazlasını gösterdik fakat bir yanıt alamadık. Ret alanlar da oldu yeniden başvurduk ve 2 aydır hiç yanıt alamadık. Tutarsız gerekçelerle konsolosluklar bize vize reddi veriyor. Ret yazılarında okullarımız, adımız hatta cinsiyetlerimiz bile yalnız yazılıyor. Yanıt istediğimizde kaba yanıtlar aldık, umursanmadık. İtalyan okulları biz bu öğrenciyi istiyoruz diye yazı bile gönderse iltica riski yüzünden ret aldık. Okullarımız 20 Eylül'de açıldı ve bu süreç okullar açılmadan bitmeliydi. Maddi ve manevi olarak hepimiz mağduruz. 7 defa 10 defa uçak biletleri yanan arkadaşlarımız oldu, gitmediğimiz halde orada ev kirası ödemek zorunda kaldık. Derslerimiz uzaktan değil bu yüzden katılamıyoruz. Öğrenim hakkımızda elimizden alındı. Kasım sonuna kadar İtalya'ya gidemezsek öğrenim hakkımızdan tamamen mahrum olacağız. Sürecin bir an önce çözülmesini umut ediyoruz" dedi.

Öğrenci velisi olan Canan Yılmaz, "Çok üzgünüz aylardır çocuklarımız vize yüzünden bekliyor. Okullarını kazandılar ama şuan bursları yandı. Biz 7. uçak biletini aldık. Lütfen bu çocuklara yardımcı olun. Söyledikleri paraların çok daha fazlasını hesaplarımıza yatırdık. Bir anne olarak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanımızdan yardım istiyorum. Biz zannediyorduk ki sadece bizim başımıza geldi. Bine yakın öğrenci var. Ayın 30'undan sonra vizeleri gelse bile hiçbir işe yaramıyor. Bu çocuklar okullarından onur derecesi ile mezun olan çocuklar ve yine benim ülkeme hizmet edecekler" diye konuştu.

"Bursumdan olacağım"

Vizesini bekleyen ve İtalya'nın en iyi üniversitelerinden biri olan Bologna'dan kabul alan Ceyda ise "Zamanında verilmeyen vize yüzünden burs imkanından olacağım. Kira yardımı alacak ve İtalya'nın en iyi üniversitesinden burs kazanan bir öğrenci olarak mağduruz" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından mağdur veli ve öğrenciler konsolosluk önüne siyah çelenk bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İtalyan Konsolosluğu Önünde Vize Protestosu - Son Dakika

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