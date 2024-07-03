İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Yalçın: 'CHP ile iş birliğine zorlandık' - Son Dakika
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İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Yalçın: 'CHP ile iş birliğine zorlandık'

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İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Yalçın, Karadeniz il ve ilçe örgütlerine yaptığı ziyaretlerde, partinin CHP ile iş birliğine zorlandığını belirtti. Yalçın, ayrıca fındık fiyatları ve üretici sorunları hakkında da açıklamalarda bulundu.

03.07.2024 17:54
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Karadeniz il ve ilçe örgütlerine bir dizi ziyarette bulunan İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Yalçın, "Biz çok da istemediğimiz halde Cumhuriyet Halk Partisi ile bir iş birliğine, ittifaka zorlandık" dedi.

İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Yalçın, partisinin Karadeniz il ve ilçe örgütlerini ziyaret etti. Yalçın, Artvin ve Rize örgütlerini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Teşkilatlarımızı gözden geçiriyoruz, nerede eksiklerimiz var, nerede yeni yapılanmaya ihtiyacımız var; hem de arkadaşlarımızla seçim öncesi ve sonrası problemleri dinliyoruz. Ayrıca gelmişken bölgemizin sorunlarına kayıtsız kalmıyoruz" diyen Rıdvan Yalçın şunları söyledi:

"İYİ Parti çok zor şartlarda kuruldu, biliyorsunuz. Biz aslında çok da istemediğimiz halde Cumhuriyet Halk Partisi ile bir iş birliğine ittifaka zorlanmış olduk. Çünkü bugünden geriye bakınca anlıyorum ki, ben de aynı zamanda bir hukukçuyum Ankara Hukuk mezunuyum, bizi seçime sokmayacaklardı o zaman hatırlayın. İstemediğimiz halde biz o günkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Bey'in inisiyatifiyle 15 milletvekili bize verilmek suretiyle grup kurarak biz seçime katılabildik. Tabii Türkiye'nin de alışık olmadığı bir sistem, şimdi bakıyorsunuz Türkiye'de çok küçük yapılar Hüda Par gibi bir partinin bile koca Cumhurbaşkanıyla pazarlık edebilir hale geldiği bir yapıya dönüştü. Biz onun için bu sisteme çok ciddi itirazlarımız vardı. Bu çerçevede genel seçimin kaybedilmesini istemediğimiz ölçüde önerilerde bulunduk biliyorsunuz; işte masa krizi yaşandı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday dayatması travmaları hep birlikte yaşadık ve maalesef sahanın çok uygun olmasına rağmen HDP'nin de CHP ile ilişkilerindeki bir enfekte etmesi sonucu Cumhurbaşkanı seçimi kaybedilmiş oldu."

"İstifa gerekçelerini doğru okumak gerekir"

İYİ Parti'den milletvekili istifalarının devam edep etmeyeceği yönünde bir soruya Yalçın, "Seçim üzerinden de elbette o tercihlerin sonucu olarak birtakım istifalar olabilir. İstifa bildiğiniz üzere tek taraflı irade beyanıdır. Ben özellikle şunu belirtmek istedim, başta Koray Bey olmak üzere İYİ Parti'nin bu zor demokrasi mücadelesinde bir gün bile katkı sağlamış her arkadaşımızı saygıyla sevgiyle anmak gerekir. Ama istifa gerekçelerini doğru okumak gerekir" dedi.

"Fındık fiyatları uçacaktı fiyatlar yerlere sürünüyor"

Yakında başlayacak olan fındık sezonunu nedeniyle üretici sorunları ve fındık fiyatı ne olmalıdır sorusuna Rıdvan Yalçın, "Şimdi her sezon öncesi olduğu gibi şimdilerde rekolte oyunlarıyla fındık fiyatlarını manipüle edildiğini görüyoruz. Çünkü biraz ilk başlangıç fiyatı önemlidir fındıkta. Muhtemelen çay da öyledir. Bir de tabii devletin alım politikası da çok önemli; fındığa verilecek fiyatın önemli olması yanında alım politikası önemlidir. Yani siz bir kuvvetli alım politikasıyla verdiğiniz fiyatı desteklemediğiniz takdirde serbest piyasayla TMO fiyatları arasında da böyle yüzde 15'lik 20'lik bir rakam farkları olabiliyor. Onun için bir tek rakam ifade etmek de önemli değil, arkasındaki duruş da önemli. Şu an fındık fiyatları çok düşük seviyelerde."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Yalçın: 'CHP ile iş birliğine zorlandık' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Yalçın: 'CHP ile iş birliğine zorlandık' - Son Dakika
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