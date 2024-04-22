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HABER: ECE AZAK – KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık iş birliği ile 19-28 Nisan tarihleri arasında Kültürpark'ta gerçekleştirilen İZKİTAP Fest - İzmir Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Öğrencilerini fuara getiren sınıf öğretmeni Firves Tektaş fuarın çok güzel geçtiğini söyleyerek, "Çocukların kitaplara dokunabilmeleri çok güzel, çok keyifli" dedi. Mehmet Emre Battal da "Bu yılki fuar aslında açık hava olması ve kolay katılım açısından çok daha iyi oldu. Burası bir şenlik alanı gibi etkinlikler her yerde" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen İZKİTAP Fest - İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark'ta kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. 19-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar kapsamında düzenlenen etkinlikler, söyleşi ve imza günleri de büyük beğeni topluyor Fuarın dördüncü gününde ANKA Haber Ajansı'na konuşan Başkent Sahaf'tan Murat Polat, "Vallahi satışlarımız çok iyi. Ben çok memnunum. Ben Ankara'dan geldim. İzmir insanı Ankara'ya göre kitaba biraz daha duyarlı. Bir de İzmir'de herhalde az sahaf var. Şikayetler hep o noktadan. Kitap bulamamaktan yakınıyorlar. Ben memnunum. Bir de yani müşterinin aradığı şeyi bilirseniz o tarz kitap getirseniz müşteri eli boş gitmiyor. Her şeyden memnunuz. Katılım iyi. Cumartesi günü yağış vardı, ona rağmen bayağı iyiydi. Biz korkuyorduk yağış var gelen olmaz diye ama katılım bayağı iyiydi" dedi.

"FUARDAN ÇOK MEMNUNUZ"

Eğitimci, yazar ve Türkolog Fahriye İpekçioğlu ise "Ben üniversite öğretim üyeliğinden emekliyim. 35 yıl Türk Dili Edebiyatı öğretmenleri yetiştirdim. Yazdığım kitapları da böyle fuarda sahneliyoruz, sergiliyoruz. Güzel şeyler yapıyoruz. 35 sene Atatürkçü çağdaş öğretmenler yetiştirdim. Onlar bugün yurdumu aydınlatıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum diyorum. Onlar da diyorlar ki hocam o ışığı biz sizden aldık. Sadece yaymaya çalışıyoruz. Emekliliğin güzelliği biraz da üretmek. üretmek, üretmek tabii ki. Gençlere ne kadar yararlı olabilirsek o kadar güzel şeyler yapmış oluruz. Çünkü geleceğimiz, gençlerimize ve çocuklarımıza bağlı. Fuardan çok memnunuz. Fuar İzmir'de değil, Kültürpark'ta oluşu. Çünkü kitap kültürle alakalı. Kültürpark'ta, kitabın olması gerekirdi. Öbür tarafta o beton yığınlarının içinde sadece traktör kamyonlar olabilir ama kitap buraya yakışır. Bu sene güzel yakışmış gerçekten. Onun için bu fuardan çok memnunuz. Yazarlarımız da çok rahat gidip gelebiliyor. Fuar İzmir'e arabası olmayanlar gelemiyordu. 3-4 sene çok çektik. Ben 10 gün hemen hemen burada imzadayım" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN KİTAPLARA DOKUNABİLMELERİ ÇOK GÜZEL"

Öğrencileri ile fuarı gezen sınıf öğretmeni Firdevs Tektaş ise "Fuar güzel geçiyor. Burada olması, merkezde olması bizim çok hoşumuza gitti. Daha önce de önceki sınıflarımla geliyorduk ama bu sınıfımızla hiç gelememiştik. Bir ilki yaşıyoruz çocuklarla. Mutluyuz yani keyifliyiz fuarın burada olmasından merkezde olmasından daha çok hoşumuza da gitti. Çocukların kitaplara dokunabilmeleri çok güzel, çok keyifli. Öyle güzel geçiyor" dedi.

"23 NİSAN İÇİN DE GÜZEL ZAMANLAMA OLMUŞ"

Editör Özgür Topaç, "Fuarın özellikle açık havada olması son derece yerinde oldu. Biraz panayır havasında, gençlerin, çocukların ve diğer okuyucuların burada rahat rahat tüm yayınevleriyle beraber açık havada buluşması da çok değerliydi. Çok kıymetliydi. Daha öncekiler de kapalı alan kalabalık ve bir uğultu varken burada çok daha keyifli oluyor. Yemek stantları var. Açık hava var. ve kitap okuyan insanlar var. O yüzden ben bu formatı çok beğendim. 23 Nisan için de güzel bir zamanlama olmuş. O yüzden de tüm okuyuculara keyifli bir gün diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞENLİK ALANI GİBİ"

Mehmet Emre Battal da "Bu yılki fuar aslında yani açık hava olması ve kolay katılım açısından çok çok daha iyi oldu. Burası bir şenlik alanı gibi etkinlikler her yerde. O yüzden bu seneki fuarı çok daha olumlu buluyoruz. İşlerimiz de geçen senelere göre daha iyi. Ama tabii ekonomik kriz biliyorsunuz ki Türkiye'de çok ciddi bir miktarda. Kitap fiyatları çok artmış durumda. Maliyetler çok artmış durumda. O yüzden de kitap fiyatları arttığı için de çocuklar ve özellikle gençler çok fazla kitap alamıyorlar. O bizi üzüyor biraz" dedi.

"BÜYÜK BİR ALANDA ÇOK YAYINEVİ GELMİŞ"

Fuarı ziyaret eden bir diğer vatandaş ise "Bu sene gerçekten çok beğendim. İlk defa bir kere biz salona kapalı kalmamışız. Büyük bir alanda çok yayınevi gelmiş çok keyifli. Açık alanda oluşu, hem gürültüyü azaltmış hem gezmeyi kolaylaştırmış. Geçen sene fuar alanında yapılmıştı ve gidememiştik. Ama bu sene bu aklı veren, uygulayanlara çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de kolay gelsin. Kitap fiyatlarına çok pahalı demek bana ayıp geliyor. Çünkü gerçekten kitap yazmak çok emekli bir iş. Ama yine de bütçelerimize göre hep düşünüyoruz. Örneğin ben bugün gezdim. Kütüphanemi gözden geçirip muhakkak almam gereken ya da almayı düşündüğüm kitaplar var. Cumartesiye tekrar geleceğim" şeklinde konuştu.