İzmir Büyükşehir Belediyesi, memurlar için toplu iş sözleşmesi imzaladı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, memurlar için toplu iş sözleşmesi imzaladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, memurlar için toplu iş sözleşmesi imzaladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, TÜM BEL-SEN İzmir Şubesi ile 6 bin 150 memur ve sözleşmeli memuru kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı. Sözleşme kapsamında 17 bin TL Sosyal Denge Tazminatı'nda uzlaşma sağlanırken çalışan anneler için özel sosyal hak sağlandı.

15.08.2024 11:00  Güncelleme: 11:02
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, TÜM BEL-SEN İzmir Şubesi ile 6 bin 150 memur ve sözleşmeli memuru kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı. Sözleşme kapsamında 17 bin TL Sosyal Denge Tazminatı'nda uzlaşma sağlanırken çalışan anneler için özel sosyal hak sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İzmir Şubesi'nde örgütlü memur ve sözleşmeli memurlar arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü ve İZSU Genel Müdürlüğü'nde görevli 6 bin 150 memur ve sözleşmeli memuru kapsayan sözleşmede, 4 ayı aşkın süredir devam eden müzakere sürecinin ardından mutabakata varıldı. Toplu İş Sözleşmesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın İzmir Sanat'taki makamında imzalandı. İmza törenine Başkan Dr. Cemil Tugay'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, TÜM BEL -SEN İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, TİS ve Hukuk Sekreteri Emine Dikme ve TÜM BEL-SEN temsilcileri katıldı.

17 bin TL SDT ve çalışan annelere özel hak

1 Nisan 2024 tarihi ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında 17 bin TL'lik Sosyal Denge Tazminatı'nda mutabakat sağlandı. Mevcut kazanılmış tüm sosyal haklarının devam edeceği sözleşmeye, 10 yaş altı çocuk sahibi annelerin çalışma saatleriyle ilgili düzenleme kararı alındı. Yeni sosyal hakla 10 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanlar, mesaiye sabah bir saat geç gelip akşam 1 saat erken çıkabilecek.

Başkan Tugay göreve iade için olur verdi

İmzaların atılmasının ardından Tüm Bel Sen yetkililerinin talebi üzerine Başkan Tugay, Toplu İş Sözleşmesi sürecinde görevden uzaklaştırılan memur ve sözleşmeli memurların görevlerine geri dönüşleriyle ilgili imzalı olur verdi. Uzaklaştırılan memurların görevlerine dönme süreçleri hızlandırıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi, memurlar için toplu iş sözleşmesi imzaladı - Son Dakika

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