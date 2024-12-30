İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Denetim Talebine Olumsuz Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Denetim Talebine Olumsuz Yanıt

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden Denetim Talebine Olumsuz Yanıt

İzmir Büyükşehir Belediyesi, körfezde deniz kirliliği yaratan gemiler ve atık deşarj eden işletmeler için denetim yetkisi talep etti ancak Çevre Bakanlığı bu talebi olumsuz yanıtladı. İzmir, deniz temizliği için önemli adımlar atarken, yetki eksiklikleri nedeniyle daha fazla önlem alınmasını bekliyor.

30.12.2024 22:03  Güncelleme: 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesinin körfeze deşarj yapan işletmelerin ve deniz kirliliğine neden olan gemilerin denetlenmesine ilişkin yetki talebine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından olumsuz yanıt geldi.

İzmir Körfezi'nde temizlik seferberliği başlatarak İzmir tarihinin en büyük yatırımlarından birini yapan, bu yıl temizlik ve altyapı yatırımlarına 9 milyar lira ayıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, körfezi kirleten unsurlara karşı önlem almak için de harekete geçti. Körfeze atık deşarj eden işletmelerin denetlenmesi, gemilerin oluşturduğu kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla denetim yetkisinin İzmir Büyükşehir Belediyesine devredilmesi yönündeki talebe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan olumsuz yanıt geldi. 27 Aralık'ta Bakanlıktan İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilen yazıda, alıcı ortamlara doğrudan atık su deşarjı yapan işletmeler için denetim yetkisinin devredilmesine ilişkin ikincil mevzuat düzenlenmesi gerektiği, gemilerin denetlenmesi yetki devri talebi için de yetki devri başvuru şartlarında belirtilen bilgi ve belgelerin incelendiği ve yapılan değerlendirme sonucunda 2023/3 sayılı genelge kapsamında yetki devri yapılmasının uygun görülmediği bildirildi.

"Üzerimize düşenden fazlasını yapıyoruz"

Gemi kaynaklı deniz kirliliğinin denetiminde Antalya ve Mersin'de söz konusu yetki devrinin yapıldığını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Körfezin dip temizlik sorumluluğu sanayi tesislerinin, limanların, yük gemilerinin, tersanelerin denetimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında. İzmir'in bugününü ve yarınını etkileyecek körfez temizliği konusunda ciddi adımlar atarak, dip temizliği çalışmasını başlattık. Körfez temizliği konusunda üzerimize düşenden fazlasını yapıyoruz. Bakanlıktan da üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz ancak yetkilerimizde bazı kısıtlamalar mevcut. Körfezin derinlemesine temizliği sadece dip taraması yaparak olmaz. Kirlilik kaynaklarının da önüne geçmemiz gerek. Bu konuda bize yetki vermeyen bakanlığın körfez için harekete geçmesini bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Denizcilik, Politika, Güncel, Körfez, Çevre, Yerel, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Denetim Talebine Olumsuz Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 07:52:54. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Denetim Talebine Olumsuz Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.