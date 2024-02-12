İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları\'nın Yeni Çocuk Oyunu Dikkat Nine Çıkabilir! Dünya Prömiyerini Yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT) yeni çocuk oyunu "Dikkat Nine Çıkabilir!" dünya prömiyerini yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT) yeni oyunu "Dikkat Nine Çıkabilir!"in dünya prömiyeri yapıldı. Prömiyer çocuklar ve ailelerin katılımıyla İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi'nde gerçekleşti. Ödülü sonsuza dek hatırlanmak olan bir masal anlatma yarışmasına hazırlanan Nine'nin hikayesini konu alan oyun, minik izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Oyunun kahramanı Nine'nin anlattığı masallara eşlik eden çocukların neşesi ile salon renkli görüntülere sahne oldu.
Gösterimin ardından tiyatro ekibi dakikalarca ayakta alkışlanırken, çocuklar oyun kahramanlarına yönelik düşüncelerini, kendileri için hazırlanan kağıtlara yazarak mektup kutularına attı. Elçin Erdem ile Mustafa Can Yılmaz'ın rol aldığı "Dikkat Nine Çıkabilir!"in yazar ve yönetmenliğini Ceren Demirel yaptı. Oyunun dramaturgisini Halil Ünsal, sahne tasarımını Anıl Işık, kostüm tasarımını Deniz Bilgili, ışık tasarımını Kaan Burmaoğlu yapıyor.
"Dikkat Nine Çıkabilir!" 18 ve 25 Şubat tarihlerinde İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi'nde küçük tiyatroseverlerle bir araya gelmeye devam edecek. Oyunun biletleri kultursanat.izmir.bel.tr sayfası ve İzBBŞT bilet gişelerinden temin edilebilir.
OYUN HAKKINDA
"Masallar kendini duyurmak ister dinleyen kulaklara. Ödülü sonsuza dek hatırlanmak olan, nineler arası bir masal anlatma yarışmasına katılacak Nine, yarışmaya katılmak için kendi masalını yazıyor! İzmir Şehir Tiyatroları, yarışmaya hazırlanması için Nine'ye sahnesini açıyor ve Nine ile buluşmanız için sizleri de bekliyor. Gelmeniz Nine için çok önemli! Çünkü masalını anlatmadan hatırlayamıyor. Yardımcı olmak ister misiniz?"
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