İzmir\'de Engelli Çocuklara Hizmet Verecek Dev Kompleks Kurulacak

Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur, Türkiye'de "Engelli çocuğuma ben ölünce ne olacak?" diye endişeyle yaşayan binlerce ailenin yüreğine su serpecek bir projeyi gündeme taşıdı. Batur, İzmir'de 7 gün 24 saat hizmet vererek çocukların bakımını üstlenecek dev bir kompleks kurmak istiyor.

Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur, Narlıdere ve Konak'ta engelli çocuklara ve ailelerine hizmet sunan çalışmalarının ardından hedef büyüttü. Konak'ta göreve gelir gelmez ilk iş olarak kurduğu ve "En güzel hizmetimiz" olarak nitelendirdiği Engelsiz Yaşam Köyü'nde zihinsel engelli çocukların hayata bağlanmasına şahit olduklarını söyleyen Batur, "Engelli çocuğuma ben ölünce ne olacak?" diye endişeyle yaşayan ailelerin gözünü arkada bırakmayacak, 7 gün 24 saat hizmet vererek çocukların bakımını üstlenecek dev bir kompleksi İzmir'de kurmak istediğini söyledi.

"GERÇEKTEN BİR MUCİZE GİBİ"

Engelli ailelerin büyük sorunlarla mücadele ettiğine dikkat çeken Batur, "Bu ailelerimizin yaşadıklarını başına gelmeyen anlayamaz. Biz Narlıdere Belediye Başkanlığı döneminde Türkiye'de bir ilk olarak engelli çocuklarımıza ve ailelerine hizmetler sunduk. Onların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yaptık. Çocuklarımıza yönelik çalışmalarımızın yanı sıra ailelerimizin sosyalleşebilmesi ve günlük rutin içinde işlerini yapabilmesi için de çabaladık. Ebeveynler çocuklarını bize bırakarak, gözleri arkada kalmadan işlerini hallediyor, sosyalleşebiliyordu. Konak'ta göreve geldiğimizde de hızla harekete geçtik ve ilk icraatlarımızdan biri olarak Engelsiz Yaşam Köyü'müzü kurduk. Bizim en güzel çalışmamız oldu; çünkü orada engelli çocuklarımızın ve ailelerin hayata nasıl bağlandığını görmek gerçekten bir mucize gibi. Ancak bu çalışmaların gelişmesi gerekiyor" diye konuştu.

"GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN DİYEBİLMELİYİZ"

Engelli ailelerin 'Ben ölünce çocuğuma ne olacak?' korkusunun bugün toplumun görünmeyen en büyük yaralarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Batur, "Bunu nasıl derin bir acı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Biz bu ailelere 'Gözünüz arkada kalmasın' diyebilmeliyiz. Bu nedenle Türkiye'ye örnek olacak, dev bir kompleksi İzmir'de kurmak istiyoruz. Tecrübemize güvenerek, bunu da çok hızlı ve tastamam yapacağımızı biliyoruz. Bu tesis 7 gün 24 saat çalışarak engelli çocuklarımızı ve ailelerini hayata bağlayacak, bakacak kimsesi olmayan çocuklarımızın da bakımını üstelenecek. Biz bu sorunu en kısa sürede çözerek, ailelerimizin yüreğine su serpmek istiyoruz. Bu bizim en temel vazifelerimizden biri olmalı" dedi.

Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü'nü, Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı'yla (EBKOV) birlikte Tepecik'te kurdu. Başkan Batur'un "En güzel çalışmamız" diyerek tanımladığı Konak Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde zihinsel engelli çocuklara ve ailelerine destek veriliyor. On bir dönümlük bir alan üzerine kurulu merkezde 0-6 yaş öncelikli olmak üzere, engelli ve gelişimsel olarak risk altında olan çocuklar fizik tedavi rehabilitasyon programına dahil ediliyor. Uzman çocuk fizyoterapist, çocuk gelişim uzmanı ve psikolog kadrosuna sahip merkezde 7-12 yaş ve 12-18 yaş grupları için destek, tamamlayıcı ve yoğun eğitim programları mevcut. Merkezde "Hayata Devam" projesi kapsamında 18 yaş üstü yetişkin bireylerin hayata katılımlarının sağlanması amacıyla iş-uğraş terapisi ve hobi atölyeleri yapılıyor.

17 ÇOCUK MEZUN OLDU

Merkez yaklaşık beş yıllık sürede 547 çocuğa ücretsiz değerlendirme yaptı. Engel durumunu, eğitsel performansı ölçen bu değerlendirme, erken tespit sağlayarak çocuğun hayatının planlanması için büyük önem taşıyor. 17 çocuğun erken müdahale programıyla mezun olduğu merkezde bugün 180 bireye hizmet veriliyor.