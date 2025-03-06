İzmir'de İftar Sofraları Kuruluyor - Son Dakika
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Yerel

İzmir'de İftar Sofraları Kuruluyor

İzmir\'de İftar Sofraları Kuruluyor

İzmir'de günlük 2 bin kişiye iftar yemeği sunuluyor, etkinlikler ile Ramazan ruhu yaşatılıyor.

06.03.2025 16:17
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İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün İzmir ve Manisa'da kurduğu iftar sofralarında, günlük yaklaşık 2 bin kişiye yemek ikramı yapılıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen mazbut vakıfların hayır şartlarını yerine getirme çalışmaları kapsamında, her Ramazan ayında olduğu gibi bu sene de Türkiye'nin 25 farklı noktasında vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği sunuluyor. İzmir ve Manisa'da her gün toplam 2 bin kişilik iftar yemeğinin yanı sıra Hacivat-Karagöz etkinlikleri, sıcak salep, pamuk şekeri, Osmanlı şerbeti, patlamış mısır ikramları sunularak Ramazan ayının ruhu yaşatılıyor.

İzmir Şehir Hastanesi, Gaziemir Bizim Bahçe Kır Düğün Salonu, Konak Hisar Camii Bahçesi ve Manisa Şehzadeler Vakıf İş Hanı'nda da kurulan iftar softalarında, düşük gelirli aileler ve dezavantajlı gruplar öncelikli olmakla birlikte, iftara katılmak isteyen herkes bu sofralardan faydalanabiliyor.

"Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet" temasıyla düzenlenen iftar buluşmalarında ihtiyaç sahibi vatandaşlar, kimsesizler, öğrenciler, hastanede bulunan hasta ve hasta yakınları Vakıf iftar sofrasını paylaşarak, hep birlikte oruçlarını açıyor. Hem hasta yakınları hem de çalışanlar hastaneden uzaklaşmadan iftarlarını yapma imkanına kavuşuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de İftar Sofraları Kuruluyor - Son Dakika

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