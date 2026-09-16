İzmir'de okul öncesi kaçak tütün operasyonu, 48 şüpheli hakkında adli işlem - Son Dakika
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İzmir'de okul öncesi kaçak tütün operasyonu, 48 şüpheli hakkında adli işlem

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İzmir\'de okul öncesi kaçak tütün operasyonu, 48 şüpheli hakkında adli işlem
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İzmir'de polisin 28 Ağustos-11 Eylül arasında kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik 36 operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon lira olan çok sayıda ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

(İZMİR) - İzmir'de polisin kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik operasyonlarında, piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon lira olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda, 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlangıcı öncesinde elektronik sigara ile kaçak tütün ve tütün mamullerinin sevkiyatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin 28 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği 36 operasyonda, 27 bin 729 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 840 gümrük kaçağı puro, 1363 elektronik sigara cihazı, 1150 elektronik sigara likiti, 574 bin boş makaron ve 168 bin 300 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

Operasyonlar kapsamında 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: ANKA
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