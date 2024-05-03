İzmir Ekonomi Üniversitesi, Meksikalı Sanatçının Sergisine Ev Sahipliği Yaptı

Yerel

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Meksikalı fotoğraf sanatçısı Santiago Garcia Galvan'ın 19 eserden oluşan 'El Tiempo de Alicia' adlı özel sergisine ev sahipliği yaptı. 'Alice Harikalar Diyarında' adlı masalı Küba'nın başkenti Havana'ya uyarlayarak fotoğraf sergisi haline getiren Galvan'ın eserleri, sanatseverlerin ve öğrencilerin beğenisini topladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Meksikalı fotoğraf sanatçısı Santiago Garcia Galvan'ın özel sergisini ziyaretçilerin beğenisine sundu. 19 eserden oluşan fotoğraflar Küba'da çekilirken, eserler beğeni topladı.

Meksika Büyükelçiliği ve İzmir Ekonomi Üniversitesinin iş birliğiyle düzenlenen serginin açılışına; Meksika Büyükelçisi José Luis Martinez Hernandez, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Meksika İzmir Fahri Konsolosu Kemal Çolakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eren, Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Özgener, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Donald Staub ve Uluslararası İlişkiler Temsilcisi Mehmet Şenbağcı, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak sanatsal etkinliklere büyük önem verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Abacıoğlu, "Sanatçımızla tanışmaktan büyük mutluluk duydum. Yaklaşık 20 yıl önce Havana'ya gitmiştim. Oradaki güzel insanlarla, güzel yerlerle tanıştım; çok özel hikayeler dinledim. Sergiyi gezerken kendimi yeniden Havana'nın sokaklarındaymışım gibi hissettim. Hepimize harika bir tarihi yolculuk yaşatan sanatçımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Meksika Büyükelçisi José Luis Martinez Hernandez ise İzmir Ekonomi Üniversitesinde böylesine önemli ve anlamlı bir etkinlikte bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye ile Meksika arasında eğitim ve kültür alanında yakın ilişkiler kurulduğuna dikkat çeken Hernandez, serginin de bu açıdan güzel bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Hernandez, önümüzdeki süreçte de İEÜ ile iş birliğini devam ettirmek istediklerini sözlerine ekledi. - İZMİR